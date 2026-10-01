Intrarea în insolvență a operatorului aerian Animawings aduce în prim-plan o distincție importantă în industria turismului: compania care vinde și organizează vacanța nu este aceeași cu operatorul care asigură zborul. Pentru un touroperator cu programe charter de amploare, capacitatea de a lucra simultan cu mai mulți furnizori aerieni este un element important al modelului de business într-o piața dinamică.

Este și cazul Christian Tour, companie cu aproape 30 de ani de activitate pe piața românească și, din acest an, primul touroperator român listat la Bursa de Valori București, care își continuă activitatea de turoperator și programele de vacanță, bazându-se pe un model de business flexibil și pe o rețea extinsă de parteneri de transport.

Deși Christian Tour și AnimaWings au în comun istoria antreprenorială a familiei Pandel, cele două businessuri au operațiuni, structuri și responsabilități distincte. Din punct de vedere juridic, financiar și operațional, Christian Tour și AnimaWings sunt persoane juridice distincte, cu structuri de conducere, situații financiare, licențe și obiecte de activitate diferite.

Diferența se regăsește și la nivelul acționariatului. Christian ’76 Tour S.A. este listată la Bursa de Valori București din iunie 2026, după o ofertă publică prin care a atras 149 de milioane de lei de la investitori instituționali și de retail. Acționarul majoritar este CPM Cambridge Holding SRL, cu 61,95% din capitalul social, iar aproximativ 37% dintre acțiuni se află în free float, fiind deținute de fonduri de pensii, fonduri de investiții și investitori individuali.

În cazul programelor charter, Christian Tour nu operează o flotă aeriană proprie, ci contractează capacitate de transport de la mai mulți operatori, în funcție de destinații, perioade și anvergura programelor, AnimaWings fiind doar unul dintre acești furnizori. Christian Tour a lucrat cu companii precum Corendon, Tailwind Airlines, HiSky, Wizz Air, Turkish Airlines, Freebird Airlines și Nesma Airlines.

Modelul nu este unul nou. Christian Tour opera programe charter înainte de înființarea AnimaWings și a construit de-a lungul anilor relații comerciale cu transportatori aerieni din România și din străinătate. Contractele și procedurile operaționale permit transferarea curselor către alți transportatori atunci când apar modificări în programul unuia dintre furnizori. Pentru turist, eventualele ajustări pot viza strict compania sau orarul de zbor, însă pachetul turistic achiziționat (hotelul, transferurile, serviciile la destinație) rămâne garantat.

„În turism, produsul pe care îl cumpără clientul este mai mult decât un bilet de avion. Este un pachet construit în jurul unei destinații, al unei perioade și al unui hotel. De aceea, structura noastră de operare este gândită astfel încât o schimbare la nivelul unui furnizor să nu se transforme într-o problemă pentru turist. Colaborarea cu mai mulți operatori aerieni ne permite să redistribuim capacitatea atunci când este nevoie și să păstrăm continuitatea programelor”, explică reprezentanții Christian Tour.

În calitate de agregator complex de servicii (transport, cazare, asistență turistică), Christian Tour demonstrează soliditate financiară. În primul semestru din 2026, compania a raportat vânzări la data rezervării de 459,6 milioane de lei, dintre care 331,5 milioane de lei au provenit exclusiv din pachete turistice complexe.

„Prin experiența sa, diversificarea parteneriatelor și statutul de companie deschisă investitorilor la BVB, Christian Tour își continuă stabil și în deplină siguranță programele de vacanță, izolând activitatea de turoperare de eventualele sincope punctuale ale unui singur furnizor de transport aerian”, subliniază reprezentanții companiei. De-a lungul a aproape trei decenii, Christian Tour a redefinit piața călătoriilor din România prin lansarea de pachete turistice inovatoare pentru destinații de masă și exotice, democratizând accesul la vacanțe externe pentru publicul larg din România.

Compania deservește anual sute de mii de turiști (aproximativ 400.000 de clienți) și operează printr-o rețea extinsă de peste 60 de agenții proprii, multiple platforme online și prin agențiile partenere din toată țara.

AnimaWings a anunțat inițierea procedurii de reorganizare judiciară, demers prin care compania aeriană urmărește să obțină protecția legală necesară pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor financiare.

Compania susține că își continuă activitatea și operarea zborurilor cu cele două aeronave Airbus A320 disponibile. În perioada următoare, programul de zbor va fi adaptat în funcție de capacitatea operațională, iar AnimaWings avertizează că pot apărea modificări, reprogramări sau anulări punctuale.

Pasagerii afectați vor fi informați direct, prin datele de contact asociate rezervărilor. Pentru cursele care nu vor mai putea fi operate, compania spune că va pune la dispoziție soluțiile aplicabile fiecărei situații, inclusiv rambursarea biletelor sau, acolo unde este posibil, variante alternative de călătorie.

Decizia de intrare în reorganizare vine după o perioadă în care problemele tehnice repetate ale flotei au afectat disponibilitatea aeronavelor și au produs efecte asupra activității operaționale, comerciale și financiare.

Compania aeriană invocă, de asemenea, un context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică și creșterea costurilor asociate petrolului.

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani și, mai ales, pentru a putea continua”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings. El a precizat că problemele tehnice ale flotei au generat într-un timp relativ scurt efecte asupra întregii activități și că reorganizarea reprezintă cadrul legal prin care compania încearcă să își protejeze operațiunile și să își continue activitatea.

AnimaWings estimează un volum ridicat de solicitări către serviciul Customer Support în perioada următoare și avertizează că timpul de răspuns poate fi mai mare decât în mod obișnuit. Cererile vor fi prioritizate în funcție de apropierea datei de călătorie.

În cadrul procedurii de reorganizare, compania spune că va urmări stabilizarea structurii financiare, restructurarea obligațiilor și identificarea unor soluții operaționale și comerciale pentru continuarea activității.

AnimaWings afirmă că obiectivul reorganizării este menținerea operațiunilor și crearea condițiilor pentru revenirea la o structură financiară și operațională sustenabilă.