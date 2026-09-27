Wizz Air va suspenda cinci rute internaționale și va reduce frecvența altor zboruri începând din octombrie 2026, după ce compania a decis să relocheze una dintre cele două aeronave aflate la baza de pe Aeroportul Internațional Craiova. Sorin Manda, directorul general al aeroportului, a confirmat schimbările pentruJurnalul Olteniei.

Decizia va modifica programul mai multor curse operate în prezent de Wizz Air, unele destinații urmând să fie eliminate, iar altele să fie deservite printr-un număr mai mic de zboruri săptămânale.

Potrivit anunțului transmis de Wizz Air, prima rută care va fi suspendată este cea către Paris Beauvais, începând din 21 octombrie.

O zi mai târziu, pe 22 octombrie, va fi oprită și ruta către Barcelona, iar din 23 octombrie nu vor mai fi operate zborurile către Roma Fiumicino. Pe 24 octombrie vor fi suspendate alte două rute: Bologna și Veneția.

Odată cu trecerea la programul de iarnă, vor fi suspendate și cursele către Napoli și Atena, potrivit informațiilor furnizate de Aeroportul Internațional Craiova.

Schimbările nu se limitează la suspendarea unor rute. Wizz Air va reduce și numărul curselor săptămânale către alte patru destinații.

Pentru Bari, frecvența va scădea de la patru la două zboruri pe săptămână, iar către Londra Luton vor mai fi operate trei curse săptămânale, față de șapte în prezent.

Zborurile către Milano Bergamo vor fi reduse de la șapte la cinci pe săptămână, în timp ce pentru Birmingham numărul curselor va scădea de la trei la două.

Wizz Air și-a motivat decizia prin situația economică din România, făcând referire la încetinirea creșterii economice, inflația ridicată și măsurile fiscale din perioada 2025-2026, care ar influența puterea de cumpărare și cererea pentru călătorii.

Compania a arătat și că a recurs la reduceri importante pentru a ocupa locurile disponibile în aeronave.

Directorul general al Aeroportului Internațional Craiova, Sorin Manda, a declarat pentru sursa citată că hotărârea privind relocarea aeronavei aparține companiei aeriene.

„Sfârșitul nu este aici. Nu ne oprim și depunem toate eforturile pentru a găsi soluții care să asigure în continuare conectivitatea Craiovei și a întregii regiuni. Este foarte important de subliniat că decizia de relocare a uneia dintre aeronavele bazate la Craiova aparține exclusiv Wizz Air și nu Aeroportului Internațional Craiova”, a spus acesta.

Manda a afirmat că aeroportul încearcă în continuare să atragă noi operatori și să extindă rețeaua de destinații.

„Aeroportul Internațional Craiova a depus toate eforturile pentru a oferi companiei condițiile necesare pentru operarea și dezvoltarea rutelor, prin investițiile majore realizate în infrastructură și prin colaborarea permanentă cu operatorii aerieni.”, a mai adăugat Sorin Manda.

Relocarea unei aeronave nu vizează doar baza din Craiova. În ultimele luni, Wizz Air a mutat aeronave și de la alte baze din România, printre care Iași, Sibiu și Timișoara.

Modificări ale capacității sunt prevăzute și pentru bazele din Cluj și București Băneasa începând din octombrie 2026.

Pasagerii care au cumpărat deja bilete pentru cursele suspendate sunt sfătuiți să verifice situația zborurilor direct la operator. În cazul anulării unei curse, aceștia pot solicita reprogramarea sau rambursarea, conform politicii Wizz Air.