Sfântul Martir Antim Ivireanul, Hramul unei mari ctitorii a Capitalei

Despre viața, activitatea și martiriul Sfântului Antim Ivireanul vorbesc realizările sale. S-a dedicat tipăririi cărților românești și trudei creștine. A reușit să-și lege numele de epoca brâncovenească. A fost expresia iluminismului din Țara Românească. A fist și expresia dorinței de emancipare națională a românilor.

Viitorul Sfânt Antim Ivireanul s-a născut în Georgia de azi, Iviria, undeva pe la 1640-1650. A ajuns de tânăr, rob la turci care l-au dus la Constantinopol. Aici, a deprins meșteșugul tipăririi și darul științei de carte. Prin credință, trudă, râvnă, a reușit să-și dobândească libertatea, pe seama Patriarhiei Ecumenice. Nu a părăsit Patriarhia decât în jurul anului 1690 când a acceptat chemarea Domnului Martir și Sfânt Constantin Brâncoveanu.

Antim a fost practic omul de încredere în materie culturală al lui Constantin Brâncoveanu. Indiferent că a fost episcop sau mitropolit, pe unde a fost, Antim Ivireanul a trudit pentru creștinătatea românească. A fost Episcop de Râmnic și Argeș, a fost Mitropolitul Țării Românești. Venit la chemarea domnitorului Brâncoveanu, în spațiul românesc a deprins limba română atât de bine încât va tipări carte românească.

I se atribuie tipărirea a 63 de cărți dintre care 30 în limba greacă, 22 în limba română. Restul cărților au fost în slavonă (1), greacă și arabă (2), greacă și română (1) greacă. slavonă și română (1). A fost legat spiritual prin activitatea sa de Mânăstirile Snagov și Govora, de vechea capitală a Țării Românești, Târgoviște, de Mitropolia Bucureștilor.

În perioada 1713-1715, a ctitorit Mânăstirea Antim din zona Străzii Justiției (cu acces din Bulevardul Regina Maria, nu departe de Dealul Mitropoliei și de Palatul Parlamentului). Mânăstirea Antim din București, pe care a înzestrat-o cu proprietăți are Hramul „Toți Sfinții”.

Epoca fanariotă a fost o epo­că a contrastelor. Pe de o parte, unii domnitori erau veleitari și dornici de înavuțire, alții, în limita scurtelor lor mandate (domnii cum­părate pe sume mari de bani la Con­stantinopol), au încercat unele refor­me. Martiriul Sfântului Constantin Brâncoveanu, al fiilor săi și sfetnicu­lui Ianache Văcărescu din 15 august 1714 avea să aibă drept consecință venirea fanarioților la București.

Antim Ivireanul a fost caterisit de Patriarhia Ecumenică și a fost lichidat pe drumul spre locul din cuprinsul Imperiului Otoman unde ar fi trebuit să ducă viață călugărească. Cel mai probabil ar fi urmat să fie dus pentru a-și trăi viața călugărească la Mânăstirea. Sf. Ecaterina din Sinai. Martiriul său ar fi avut loc în 14 sau 27 septembrie 1716. În spatele acțiunii s-ar fi aflat domnitorul fanariot Nicolae Mavrocordat. S-a scris faptul că Mitropolitul Antim ar fi păstrat canalele diplomatice cu Imperiul Habsburgic, deschise de către domnitorul Constantin Brâncoveanu. Mavrocordat a domnit de două ori în Țara Românească, prima dată în 1916, după Ștefan Cantacuzino și a doua oară în 1719-1730. În Moldova, a domnit în 1709-1710 și 1711-1716.

a Râmnicu Vâlcea, unde a fost episcop, Biblioteca Județeană din localitate se numește „Antim Ivireanul”. Marele mitropolit s-a impus ca un sfânt martir, fapt pentru care Biserica Ortodoxă Română a decis să-l canonizeze. Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a revizuit caterisirea și l-a reabilitat în anul 1966. Se împlineau 250 de ani de la martiriul său din zona Canankale din Turcia de azi.

Canonizarea s-a produs oficial la 21 iunie 1992. Data prăznuirii a fost aleasă ca fiind 27 septembrie în fiecare an. În 2016, la împlinirea a 300 ani de la martiriul său, Sfântul Sinod al BOR a declarat „anul omagial al Sfântului Antim Ivireanul, tipograf și om de cultură din secolul al XVIII-lea”.

La 27 septembrie 2016, Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și Patriarhul Ioan al Antiohiei au au slujit Sfânta Liturghie pe Dealul Mitropoliei, cu ocazia Zilei Sfântului Martir Antim Ivireanul.