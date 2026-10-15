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Mihai Stoica, accident în Capitală. Mașina sa a fost distrusă: „Sunt nevinovat 100%”

Mihai Stoica, accident în Capitală. Mașina sa a fost distrusă: „Sunt nevinovat 100%”Mihai Stoica. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a fost implicat într-un accident rutier produs pe Bulevardul Octavian Goga din București. Oficialul clubului a declarat că nu a fost rănit, însă autoturismul SUV pe care îl conducea a fost grav avariat. Acesta susține că accidentul a fost provocat de un alt participant la trafic, potrivit ProSport.

Mihai Stoica, primele declarații după accidentul din Capitală

Mihai Stoica a fost implicat într-o coliziune rutieră joi seară, pe Bulevardul Octavian Goga din București. În urma impactului, mașina pe care o conducea a suferit avarii importante.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a declarat că se simte bine și că nu se consideră responsabil pentru producerea accidentului.

„Sunt bine. A intrat o persoană în mine. E o intersecție mai ciudată acolo. Mașina e daună totală. Sunt nevinovat 100%” a declarat Mihai Stoica pentru ProSport.

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Ce s-a întâmplat

Oficialul FCSB a susținut că un alt participant la trafic i-a lovit autoturismul într-o intersecție pe care a descris-o ca fiind neobișnuită.

Potrivit declarațiilor sale, vehiculul a fost avariat atât de puternic încât îl consideră daună totală.

accident

accident / sursa foto: arhiva EvZ

Mihai Stoica a mai fost implicat în accidente rutiere

Incidentul produs joi în București nu este primul accident rutier în care a fost implicat Mihai Stoica.

La sfârșitul anului 2007, acesta a trecut printr-o situație similară în Austria, în timp ce se îndrepta spre o pârtie de schi. Autoturismul său a fost implicat într-o coliziune cu alte două vehicule. La vremea respectivă, Stoica a declarat că nicio persoană nu a fost rănită, însă a recunoscut că a fost un moment în care „a văzut moartea cu ochii”.

Un alt accident în care a fost implicat oficialul FCSB s-a produs aproximativ doi ani mai târziu, pe Bulevardul Mihai Eminescu din București. Atunci, autoturismul său s-a ciocnit cu o altă mașină.

În urma incidentului de joi, 15 octombrie, Mihai Stoica a confirmat că nu a suferit răni, dar a declarat că SUV-ul pe care îl conducea este daună totală

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