Magie de poveste în București. Capitala a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă printr-un spectacol vizual inedit. Clădirea de patrimoniu de pe Calea Moșilor nr. 34 s-a transformat, pentru al treilea an consecutiv, în „The Christmas House”, o veritabilă casă a lui Moș Crăciun, decorată anul acesta cu sute de săniuțe roșii ce par desprinse din poveștile copilăriei.

Proiectul poartă semnătura lui Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist român pe plan internațional. Sub tema „Săniuța fuge”, echipa Atelierului Iris a creat un decor feeric ce invită trecătorii la visare și la bucuria iernii.

Dincolo de spectacolul estetic, proiectul are și o componentă emoționantă. Decorul The Christmas House va fi un prilej de bucurie la propriu pentru cei mici. Nicu Bocancea și familia Iris au decis ca, după data de 7 ianuarie, când fațada va fi despodobită, toate cele peste 500 de săniuțe să fie donate copiilor care vor vizita atelierul.

„Iarna aduce cea mai mare bucurie copiilor, iar noi ne dorim ca săniuțele noastre din decor să-i însoțească pe cei mai jucăuși dintre ei în zilele cu zăpadă, la plimbările și la întrecerile din parcuri. Așa că îi așteptăm după ce despodobim fațada să-și ia fiecare săniuța lui roșie ca focul”, a declarat Nicu Bocancea.

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Aprinderea luminițelor a fost sărbătorită sâmbătă seara printr-un eveniment stradal, la care sute de curioși au numărat invers la unison, pe ritmuri de muzică de jazz și savurând ciocolată caldă.

Odată cu această inaugurare festivă, Atelierul Iris a lansat și colecția oficială de brazi și decorațiuni de Crăciun, disponibilă pentru toți cei care doresc să aducă o parte din această magie în propriile case.