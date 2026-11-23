Mircea Sandu mai are de așteptat o lună ca să afle sentința judecătorilor. Curtea de Apel București a decis amânarea în procesul de apel al fostului președinte al FRF și a altor doi inculpați deoarece vineri, 20 noiembrie, au avut pe rol și dosarul Călin Georgescu.

Procurorii DIICOT au declarat apel împotriva deciziei luate de Tribunalul București, iar vineri, în aceeași sală în care urma să se judece dosarul lui Călin Georgescu, același complet de judecată trebuia să analizeze și să decidă într-un alt dosar greu: Mircea Sandu, fostul său ginere Ziv Tetelman și un alt inculpat, parte civilă fiind FRF.

Din cauza orelor alocate studierii actelor cu privire la inculpatul arestat Călin Georgescu, completul Curții de Apel a amânat ședința pentru 18 decembrie. S-a decis administrarea de noi probe.

Ziv Tetelman, fostul soț al tenismenei Raluca Sandu, este cunoscut în mediul de afaceri din domeniul imobiliar și a ocupat funcții de administrator în mai multe companii din grupul Hagag.

Achitați de Tribunalul București

Mircea Sandu și fostul său ginere, Ziv-Asher Tetelman, au fost achitați de Tribunalul București în august 2026 în așa-numitul „dosar Buftea”, însă decizia nu era definitivă. Procurorii DIICOT au cerut apel.

Mircea Sandu (73 de ani) a condus Federația Română de Fotbal din august 1990 până în martie 2014. După Mircea Sandu, la conducerea FRF a venit Răzvan Burleanu. Câțiva ani mai târziu, procurorii DIICOT au deschis un dosar penal împotriva fostului președinte al FRF, acuzându-l de acte de corupție. Ancheta și procesul sunt cunoscute ca „Dosarul Buftea”.

Acuzațiile procurorilor din 2017

Istoria acestui dosar are 9 ani de la declanșarea urmăririi penale și 17 ani de la comiterea faptelor invocate de procurori.

Mircea Sandu a fost trimis în judecată de DIICOT împreună cu Ziv Asher Tetelman, care îi era ginere la momentul faptelor la sfârșitul anului 2020. Urmărirea penală fusese declanșată în 2017. Dosarul a vizat modul în care au fost atribuite și plătite lucrări realizate la Centrul de Fotbal Buftea.

Procurorii au susținut că, în perioada 2009-2010, anumite lucrări ar fi fost atribuite preferențial unei firme asociate lui Ziv Tetelman, administratorul unei companii de construcții.

Prejudiciul creat a fost estimat la aproximativ 740.000 de euro. În dosar există și un al treilea inculpat, Bogdan-Gabriel Petculescu, partener în firmă cu Tetelman. Toți trei au fost acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani.

De ce au fost achitați inculpații

Tribunalul București i-a achitat pe cei trei inculpați pentru că „fapta nu există”. În motivarea sa, judecătorul a arătat că nu sunt probe suficiente care să dovedească faptul că cei trei inculpați și-au însușit bani. A arătat și de ce nu se poate vorbi de „un grup infracțional organizat” în relația de afacere dintre cei trei.

De asemenea, a considerat că prejudiciul a fost calculat greșit și că acesta nu a fost produs FRF. Judecătoarul a arătat că „nicio probă administrată în cauză nu a stabilit că lucrările efectuate de SC (…) SRL ar fi fost supraevaluate, astfel încât în cauză nu se poate reține dincolo de orice dubiu rezonabil existența unui prejudiciu”. (Hot. nr. 1125/2026)

Urmează să vedem ce noi probe va primi Curtea de Apel în decembrie.