Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat o nouă propunere către partenerii occidentali, reiterând necesitatea integrării țării sale în Alianța Nord-Atlantică. Liderul de la Kiev a subliniat că forțele armate ucrainene dețin o expertiză militară valoroasă, dobândită direct pe câmpul de luptă, pe care sunt pregătite să o integreze în doctrina și pregătirea structurilor NATO, conform Reuters.

Declarațiile au fost făcute luni, în contextul dezbaterilor privind arhitectura de securitate de care ar urma să beneficieze statul ucrainean după încheierea conflictului cu Rusia. Șeful statului ucrainean a atras atenția că, până în acest moment, partenerii internaționali nu au oferit o viziune concretă și bine structurată asupra acestui plan.

În cadrul mesajului său, Volodimir Zelenski a punctat că discuțiile despre mecanismele de protecție post-război necesită angajamente ferme, nu doar declarații de intenție. Președintele ucrainean a ridicat o serie de semne de întrebare esențiale cu privire la aplicabilitatea practică a unor garanții inspirate din celebrul Articol 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

„Când vorbim despre garanții, similare cu articolul 5, avem nevoie de răspunsuri la întrebări foarte specifice. Ce țări vor sprijini Ucraina dacă aceasta va fi atacată din nou? Ce vor face, concret, partenerii noștri ca răspuns? Ce trupe vor fi dislocate în avans pe teritoriul nostru? Cât va costa tot acest lucru? Și, mai ales, va funcționa cu adevărat? Toate acestea sunt lucruri complicate. Și, până acum, nu am auzit răspunsuri clare și concrete, cu toată respectul față de aceste idei. Dar facem tot posibilul pentru a obține aceste răspunsuri”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de Telegram.

Dincolo de solicitările adresate Occidentului, liderul de la Kiev a prezentat și avantajele strategice pe care aderarea Ucrainei le-ar aduce Alianței. Potrivit acestuia, capacitatea de adaptare și performanțele militare ale Kievului reprezintă deja un punct de interes major pentru statele membre.

„Toate țările NATO sunt deja interesate de experiența acumulată de militarii ucraineni. Prin operațiunile lor pe uscat, pe mare și în aer, ucrainenii au demonstrat eficiența extraordinară a Forțelor noastre de Apărare. Și putem împărtăși această experiență, transformând-o într-o parte a experienței NATO”, a precizat Volodimir Zelenski.

Aceste declarații fac parte din intervenția oficială pe care președintele ucrainean a susținut-o în fața Adunării Parlamentare a NATO.

De cealaltă parte, Federația Rusă își menține opoziția fermă față de orice scenariu care presupune intrarea Ucrainei în blocul militar occidental. Această poziție intransigentă a fost reafirmată de oficialii de la Moscova inclusiv în cadrul recentelor contacte diplomatice ce vizează identificarea unei soluții pentru încetarea ostilităților.

Administrația condusă de Vladimir Putin privește avansul infrastructurii NATO către frontierele sale drept un pericol major la adresa securității naționale a Rusiei. Din acest motiv, Kremlinul condiționează orice acord de pace de renunțarea oficială și definitivă a Kievului la aspirațiile euroatlantice. Totodată, Moscova respinge ideea ca Ucraina să primească garanții de securitate echivalente Articolului 5. Cu toate acestea, informații provenite din surse americane indică faptul că liderul de la Kremlin ar putea da dovadă de flexibilitate și ar putea renunța la această pretenție, în eventualitatea în care negocierile de pace vor înregistra progrese semnificative.