Curtea de Apel București urmează să se pronunțe luni, 23 noiembrie, asupra contestației formulate de DIICOT împotriva deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în Arestul Central al Poliției Capitalei din 29 septembrie, fiind acuzat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Judecătorii Curții de Apel București au analizat vineri, 20 noiembrie, contestația procurorilor DIICOT, însă au amânat pronunțarea pentru luni. Hotărârea pe care o vor lua magistrații va fi definitivă și va stabili dacă măsura arestului preventiv este menținută sau înlocuită cu arestul la domiciliu.

Pe 9 noiembrie, Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu. Instanța a considerat că nu există dovezi care să arate că sumele de bani provenite din presupusa înșelăciune ar fi ajuns la Călin Georgescu.

Procurorii DIICOT au contestat hotărârea, astfel că aceasta nu a fost pusă în aplicare. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a rămas în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde se află din 29 septembrie 2026.

În paralel, Tribunalul Ilfov a dispus, pe 18 noiembrie, plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu, în cadrul procedurilor desfășurate după trimiterea sa în judecată.

Și această hotărâre a fost contestată de DIICOT. Potrivit informațiilor disponibile în materialul inițial, Curtea de Apel București nu stabilise încă un prim termen pentru soluționarea celei de-a doua contestații.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic pe 21 septembrie 2026, în cadrul unei anchete desfășurate de procurorii DIICOT. În aceeași zi, anchetatorii au efectuat percheziții care au durat aproximativ opt ore la locuința sa din Mogoșoaia.

Cercetările au vizat presupuse infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și ar fi desfășurat activități atât în România, cât și în Marea Britanie.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că, în cursul lunii septembrie 2021, trei făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani), au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”, a transmis DIICOT.

Persoana de 64 de ani identificată de anchetatori drept lider al presupusei grupări este Călin Georgescu.

Ancheta a pornit de la o presupusă afacere cu metale prețioase, în care ar fi fost implicat omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău. Potrivit DIICOT, acestuia i-ar fi fost prezentată posibilitatea de a obține un credit de șase milioane de euro pentru finanțarea unor tranzacții.

Călin Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, prezentat drept o persoană de încredere. Ulterior, Rusen i-ar fi făcut cunoștință cu Massimiliano Arena, un cetățean italian care ar fi reprezentat o instituție bancară din Elveția. Pentru acordarea finanțării, afaceristului i-ar fi fost solicitată o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu, conform acuzațiilor formulate de procurori. Anchetatorii susțin că, ulterior, persoanele implicate ar fi cerut încă 100.000 de euro, invocând posibilitatea obținerii unui împrumut mai mare.

„Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro”, au spus anchetatorii.

Creditul nu ar mai fi fost acordat, iar Răzvan Leu ar fi solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro plătiți drept garanție. Întrucât nu și-ar fi recuperat banii, omul de afaceri a depus o plângere penală la DIICOT în ianuarie 2024. Plângerea a stat la baza cercetărilor care au dus ulterior la punerea sub acuzare a lui Călin Georgescu și a celorlalte persoane vizate în dosar.

Călin Georgescu figurează în cinci dosare penale, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, iar în trei dintre acestea a fost trimis în judecată.

Primul dosar a fost finalizat de procurorii Parchetului General pe 2 iulie 2025, când fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată pentru acuzații privind promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război și promovarea ideilor legionare. Anchetatorii au făcut referire la Ion Antonescu, conducătorul statului român între septembrie 1940 și august 1944, și la Corneliu Zelea Codreanu, fost lider al Mișcării Legionare.

Al doilea dosar a ajuns în instanță pe 16 septembrie 2025. Călin Georgescu a fost trimis atunci în judecată alături de Horațiu Potra, fiind acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În rechizitoriu, procurorii au descris presupusele activități ale unei rețele care ar fi urmărit „răsturnarea ordinii constituționale”, „punând în pericol siguranța națională”.

Cel de-al treilea dosar a fost trimis în judecată pe 12 noiembrie 2026. Este vorba despre cauza instrumentată de DIICOT, în care prejudiciul estimat se ridică la 1,1 milioane de euro. În acest dosar, Călin Georgescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Fostul candidat la alegerile prezidențiale beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive privind acuzațiile formulate împotriva sa.