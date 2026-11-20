Femeia care a avut nevoie de îngrijiri medicale vineri, 20 noiembrie, după incidentul produs în apropierea Arestului Central din București, a vorbit despre momentele în care o petardă a fost aruncată spre susținătorii lui Călin Georgescu. Aceasta a declarat că are dureri de cap și de ureche și că intenționează să facă demersuri legale pentru identificarea și sancționarea persoanei responsabile.

Femeia susține că explozia petardei s-a produs foarte aproape de urechea sa și că, după incident, a început să aibă dureri în partea laterală a capului. Aceasta a fost evaluată de un echipaj medical sosit la fața locului, iar ulterior a declarat că ia în calcul să meargă la spital.

„S-a auzit o bubuitură la nivelul urechii mele. Începe să mă doară jumătate de cap. Mă doare urechea și acum. A venit salvarea, mi-a luat tensiunea, era mare, pulsul mare. Și probabil că după ce voi termina aici o să merg la urgență, la spital”, a spus femeia.

După incident, femeia a afirmat că locul din care a fost aruncat materialul pirotehnic ar fi fost observat de persoanele aflate în apropiere.

Aceasta a declarat că în zonă au fost găsite și resturi ale petardei și că intenționează să folosească toate mijloacele legale pentru tragerea la răspundere a autorului.

„De la blocuri s-a și văzut de unde. Pentru că s-au și găsit resturile. O să facem tot ce este necesar și legal, astfel încât să fie tras la răspundere”, a spus femeia.

Femeia a condamnat folosirea materialelor pirotehnice împotriva persoanelor aflate la manifestație, afirmând că incidentul ar fi putut avea consecințe și asupra altor participanți.

Aceasta a făcut o comparație între aruncarea unor obiecte și utilizarea unei petarde, susținând că gestul reprezintă o depășire a limitelor.

„Deja s-a mers prea departe, una este să arunci cu un ou, alta este să arunci cu o petardă. (...) Putea să fie un copil, putea să fie un bătrân”, a mai spus aceasta.

Femeia a declarat că resimte în continuare dureri la nivelul urechii și în jumătatea capului.

Știrea inițială. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale vineri, 20 noiembrie, după ce o petardă a fost aruncată dintr-un imobil aflat în apropierea Arestului Central din București, unde aproximativ 150 de susținători ai lui Călin Georgescu participau la o manifestație. Jandarmeria Capitalei a anunțat că incidentul s-a produs în jurul orei 15:00, iar autoritățile fac verificări pentru identificarea persoanei responsabile.

O petardă de tip FP3 a fost aruncată dintr-un bloc situat în apropierea Arestului Central, în direcția persoanelor care participau la manifestația de susținere a lui Călin Georgescu. Potrivit reporterului Mediafax aflat la fața locului, aproximativ 15-20 de manifestanți se aflau în zona imobilului din care a fost aruncat materialul pirotehnic.

În urma incidentului, o femeie a reclamat că a fost lovită în zona gâtului. Aceasta a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD prezent la fața locului.

Jandarmeria Capitalei a transmis că petarda a fost aruncată în jurul orei 15:00, de către o persoană aflată într-un imobil din apropierea Arestului Central. Incidentul a provocat nemulțumirea manifestanților.

Ulterior, o femeie a sunat la 112 și a reclamat că fragmentele provenite de la materialul pirotehnic au atins-o în zona gâtului.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a preluat femeia pentru acordarea îngrijirilor medicale. După evaluare, aceasta a refuzat transportul la spital.

Jandarmeria a anunțat că sunt efectuate verificări pentru identificarea persoanei care a aruncat petarda și dispunerea măsurilor legale.

Supporters gathered on the steps of the Bucharest Court of Appeal (Palace of Justice) today to demand the release of former presidential candidate Călin Georgescu and to protest the criminal charges against him as politically motivated. #Romania https://t.co/29zHBnCHNm — Maxwell Black (@Coreandor) November 20, 2026

Potrivit informațiilor transmise de reporterul Mediafax, materialul pirotehnic folosit a fost o petardă FP3, care poate produce un zgomot de 120 de decibeli la o distanță de 15 metri, valoare indicată drept limita maximă admisă pentru categoria P1. Prin comparație, zgomotul produs de un utilaj foarte puternic sau de o motocicletă poate ajunge la aproximativ 100 de decibeli.

În urma incidentului, Jandarmeria Capitalei a amintit că deținerea și utilizarea materialelor pirotehnice sunt reglementate prin Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Instituția a avertizat că folosirea necorespunzătoare a acestora poate provoca arsuri, traumatisme și alte leziuni grave, atât persoanelor care le utilizează, cât și celor aflate în apropiere.

Autoritățile au recomandat respectarea prevederilor legale pentru prevenirea unor incidente similare.

Aproximativ 150 de persoane s-au aflat vineri în fața Arestului Central din București, unde susținătorii lui Călin Georgescu au început să se adune de la ora 12:00.

Manifestațiile organizate în această zonă au devenit frecvente, iar zgomotul produs de participanți a provocat nemulțumirea unor locuitori din apropiere.

Tot vineri, la Curtea de Apel București, urma să fie analizată situația măsurii preventive dispuse în cazul lui Călin Georgescu, într-un dosar de înșelăciune în care este vizat un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Instanța a amânat însă pronunțarea deciziei pentru luni, 23 noiembrie. Magistrații urmează să stabilească dacă acesta va rămâne în arest preventiv sau dacă măsura va fi înlocuită cu arestul la domiciliu.