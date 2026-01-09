Smurd și SAJ, achiziție de 1.200 de ambulanţe noi. Investiția, peste 1,1 miliarde de lei din PNRR

Departamentul pentru Situații de Urgență va achiziționa 1.200 de ambulanțe noi, într-un proiect finanțat prin componenta de asistență financiară rambursabilă din PNRR, valoarea contractului depășind 1,1 miliarde de lei, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență(IGSU).

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat, printr-un comunicat de presă, că în 24 decembrie 2025 Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de investiție, a semnat Contractul de finanțare pentru implementarea Investiției 4 – Modernizarea asistenței medicale de urgență, din cadrul Componentei 12 – Sănătate, Ținta 534 – Achiziționarea de ambulanțe noi, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit sursei citate, investiția este finanțată prin componenta de asistență financiară rambursabilă din cadrul PNRR, iar termenul de implementare al proiectului este 31 august 2026.

Contractul pentru achiziționarea a 1.200 de ambulanțe noi are o valoare totală de 1.129.717.726,21 lei, din care 933.651.013,40 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR, și se va implementa până la 31 august 2026, beneficiarul fiind Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precizează IGSU.

Potrivit comunicatului, realizarea proiectului este rezultatul colaborării între DSU, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății și Prim-ministrul României, obiectivul fiind asigurarea finanțării integrale pentru ambulanțele necesare la nivel național și îmbunătățirea capacității de răspuns la urgențe.

Aprobarea revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență( pentru România) vor asigura fondurile necesare achiziției de ambulanțe noi, destinate echipajelor SMURD și Serviciilor de Ambulanță Județene/ B-IF. Dintre acestea, 1000 de de ambulanțe vor fi de tip B(4x4) și 200 tip C( 4x4), extinzând astfel proiectul inițial de 591 de ambulanțe identificat în 2022.

Până în prezent, au fost livrate doar 378 de ambulanțe de tip B și 96 de ambulanțe de tip C, iar această investiție va permite înnoirea parcului auto SMURD și SAJ, asigurând echipamente moderne și sigure pentru medicalul medical și paramedical, informează IGSU.