România, sprijin pentru Elveția. Aeronavele MApN, pregătite să transfere pacienți cu arsuri în Franța și Belgia

România, sprijin pentru Elveția. Aeronavele MApN, pregătite să transfere pacienți cu arsuri în Franța și BelgiaAeronava mapn. Sursa foto: Facebook/DSU
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a aprobat punerea la dispoziţie a unei capacități aeriene de transport medicalizat pentru sprijinul autorităţilor elveţiene, ca răspuns la solicitarea Confederaţiei Elveţiene prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, în urma incendiului devastator izbucnit în staţiunea Crans-Montana.

România sare în ajutorul autorităților din Elveția

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a anunţat, vineri, că transportul pacienţilor este asigurat cu aeronave ale Ministerului Apărării Naţionale, echipate pentru misiuni medicale, iar echipa medicală este formată din personal specializat UPU SMURD Bucureşti.

Operaţiunile se desfăşoară sub coordonarea DSU, conform procedurilor Mecanismului European de Protecţie Civilă.

Incendiu Elvetia.

Incendiu Elvetia. Sursa foto Captură video

Precizările făcute de Raed Arafat

Secretarul de stat în MAI şi şeful DSU, Raed Arafat, a declarat că, dacă este nevoie, pot fi folosite avioane militare cu echipă SMURD pentru transferul pacienţilor critici sau mai puţin critici către spitale specializate.

O aeronavă MApN este deja pregătită pentru o misiune pe ruta Lausanne – Paris, pentru transferul pacienţilor cu arsuri grave către unităţi medicale din Franţa. De asemenea, o altă aeronavă a Forţelor Aeriene Române a transportat, la solicitarea DSU, un pacient român către Belgia şi a adus înapoi în ţară alţi pacienţi aflaţi la tratament.

„Cheltuielile aferente misiunilor sunt asigurate conform cadrului legal în vigoare, urmând ca o parte din costurile eligibile să fie rambursată prin bugetul alocat Mecanismului European de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. Prin aceste acţiuni, România îşi reafirmă solidaritatea cu Confederaţia Elveţiană şi angajamentul de a contribui activ la gestionarea situaţiilor de urgenţă majore, atunci când este solicitat sprijin internaţional, având ca prioritate salvarea vieţii şi protejarea sănătăţii persoanelor afectate", se arată în comunicatul DSU.

Ministrul Apărării, despre tragedia din Elveția

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat vineri că implicarea României în aceste misiuni reprezintă un gest firesc, motivat de solidaritate și responsabilitate umanitară.

„Când cineva are nevoie, nu întrebi de ce sau cât costă. Acţionezi ... pentru că în astfel de momente nu mai există graniţe sau funcţii, ci doar oameni care îi ajută pe alţi oameni”, a scris ministrul Radu Miruţă pe Facebook.

Proiecte speciale