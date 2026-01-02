Român posibil dispărut după incendiul din Elveția. Anunțul MAE

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri că menține legătura cu familia unui cetățean român considerat dispărut după tragedia din Elveția, iar reprezentanții consulari se ocupă de oferirea asistenței necesare.

„În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate”, a transmis MAE.

Autoritățile elvețiene nu au stabilit deocamdată ce a declanșat incendiul. Procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud, a precizat că sunt analizate „mai multe ipoteze”, însă posibilitatea unui atac a fost respinsă.

Unii martori au vorbit despre o „lumânare aniversară” amplasată pe o sticlă de șampanie, care ar fi putut aprinde tavanul, dar procurorul a subliniat că aceste informații nu pot fi confirmate. Evenimentul readuce în memorie tragedia de la Colectiv, în care și-au pierdut viața 65 de tineri.

Flăcările au izbucnit în noaptea de Revelion, în jurul orei 1:30, ora Elveției (02:30, ora României), iar intensitatea incendiului îngreunează procesul de identificare a victimelor, care ar putea dura săptămâni. Printre dispăruți se află și cetățeni străini, între care opt francezi și mai mulți italieni.

În cadrul conferinței de presă de joi după-amiază, oficialii au precizat că au murit „aproximativ 40 de oameni”. Poliția a arătat că printre victime se numără persoane din mai multe țări, acesta fiind primul bilanț oferit public.

Anterior, autoritățile vorbeau doar despre „zeci de morți”.

Cel puțin 115 persoane au fost rănite, multe dintre ele suferind arsuri severe. Majoritatea au fost internate la spitalul din Valais, unde secția de terapie intensivă este deja ocupată complet, iar alți pacienți au fost transferați către unități medicale specializate pentru tratament de urgență.