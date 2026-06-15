Politica

Consiliul Național al PSD se reunește de la ora 15:00

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Consiliul Național al PSD se reunește de la ora 15:00Sursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Consiliul Național al Partidului Social Democrat se reunește luni, de la ora 15:00, pentru a discuta despre noul premier desemnat de Nicușor Dan, Adrian Veștea.

Posibilă întâlnire între conducerea PSD și Adrian Veștea

De asemenea, potrivit unor surse politice, conducerea PSD s-ar putea întâlni cu premierul desemnat Adrian Veștea, după această ședință.

Reamintim că președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică depunerea mandatului de către fostul premier desemnat Eugen Tomac. De asemenea, șeful statului a anunțat, de la Cotroceni, că prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea este noul premier desemnat.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață. În aceste condiții, îl desemnez prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean, de succes, a fost un ministru de succes, este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov, e o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor, deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”, a declarat Nicușor Dan duminică dimineața.

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„Vreau să îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriorizatea de care a dat dovadă, pentru asumare și responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac, nici eu nu ne-am jucat cu guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice, în acest moment însă este clar că o soluție politică este cea potrivită. Și vreau să le mulțumes de asemenea tuturor celor care erau potriviți să facă parte din Guvern. Oameni cu pregătire solidă care au avut curajul să își lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor”, a mai spus președintele.

Inquam Photos / George Călin

Veștea i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru desemnare

Adrian Veștea i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru desemnare și a spus că e convins că va strânge repede o echipă executivă care să fie învestită de Parlamentul României.

„Vă mulțumesc domnule președinte pentru încrederea acordată! Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu, de la firul ierbii, care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce trebuie făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu susținere solidă în parlament”, a spus Adrian Veștea.

”Îmi doresc un guvern politic care să-şi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia pro-occidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorităţi ce ţin de urgenţele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE şi operacionalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea”, a anunţat Veştea.

Imediat după anunțul de la Cotroceni, PSD a anunțat, prin vocea deputatului Mihai Fifor, că va analiza propunerea privind desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și că aceasta nu a fost discutată anterior cu partidul. Decizia finală va fi luată după consultări în forurile de conducere ale PSD, a mai spus Fifor.

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