Europa a devenit continentul care înregistrează cea mai rapidă creștere a temperaturilor la nivel global, iar consecințele acestui fenomen devin tot mai evidente de la un an la altul. Zilele cu caniculă extremă, perioadele prelungite de secetă și incendiile de vegetație sunt completate de episoade violente de furtuni și ploi torențiale. Climatologul Roxana Bojariu atrage atenția că România se află deja sub influența directă a acestor transformări, iar valurile de căldură au tendința de a deveni tot mai frecvente, mai lungi și capabile să se manifeste inclusiv în lunile de toamnă.

Prezentă la Digi24, Roxana Bojariu a detaliat modul în care încălzirea globală afectează România și continentul european. Expertul a subliniat că procesul nu se desfășoară liniar sau identic în toate zonele și nu înseamnă că fiecare an va depăși automat recordurile termice ale celui precedent.

„Trăim deja efectul schimbării climei sau a încălzirii globale. Sunt termeni echivalenți. Și nu doar în România, nu doar în Europa, peste tot în lume. Dar încălzirea globală nu este una uniformă, nici în spațiu, nici în timp. Există factori locali, există variabilitate naturală și simțim efectul cumulat. De aceea nu vom avea un șir continuu în fiecare an să fie mai cald decât precedentul, vor fi fluctuații”, a explicat climatologul.

Chiar dacă de la un an la altul apar variații termice, acestea au loc pe un fond general de încălzire accelerată. Temperatura medie globală în creștere influențează direct majoritatea componentelor mediului înconjurător, de la precipitații și stratul de zăpadă până la ghețari și nivelul mărilor.

„Numai că, din păcate, fluctuațiile vor fi mereu nu pe un palier constant, ci vor evolua în jurul unor temperaturi din ce în ce mai mari. Definitoriu pentru ce se întâmplă este factorul termic, până la urmă, de unde vin și alte efecte. Și efectele vin prin fenomene extreme, dar vin și prin modificări în resursa de apă, în stratul de zăpadă, în gheață, în nivelul oceanului planetar”, a spus Roxana Bojariu.

Proiecțiile realizate prin modele climatice de înaltă precizie indică o reducere a cantităților de apă pe parcursul verilor în România. Acest fenomen nu exclude însă anii cu precipitații normale, fiind vorba despre o tendință generală analizată pe termen lung.

„Lucrurile trebuie privite și statistic. Avem într-adevăr aceste situații excepționale în acest an, însă ce ne arată modelele climatice, care sunt până la urmă unealta noastră cea mai bună și avem analize și pentru România ale rezultatelor modelelor regionale foarte performante, și aceste analize arată că într-adevăr, cu cât se amplifică această încălzire globală la nivelul României, există o tendință de a avea precipitații reduse în anotimpul de vară. Atenție: vara, nu tot anual!”, a precizat ea.

O altă modificare majoră constă în modul în care cad precipitațiile. Deși cantitatea totală de apă scade în timpul verii, aversele devin mult mai concentrate și mai puternice. Din acest motiv, apa se scurge rapid la suprafață fără să pătrundă adânc în pământ, afectând grav agricultură și rezervele hidrologice, în special în sudul țării.

„Și, în aceeași măsură, intensitatea precipitațiilor crește, adică avem precipitații mult mai abundente, episoade mai puține, se concentrează în aceste episoade foarte abundente, care până la urmă nici nu încarcă bine solul. Și de aici avem pentru bazinul inferior al Dunării, pentru mare parte din România, această tendință, vara, de a avea condiții de secetă”, a explicat climatologul.

Relieful, rețeaua de râuri, tipul de sol și proximitatea Mării Negre joacă, de asemenea, un rol crucial în modul în care fiecare regiune simte aceste schimbări.

„Dar e vorba de statistică aici, nu înseamnă din nou că fiecare an va fi mai secetos decât precedentul. Vor fi fluctuații. Avem și o componentă de variabilitate naturală care a existat, există și va exista, și ea va aduce aceste fluctuații legate inclusiv de factorii locali: tipul de sol, tipul de rețea hidrografică, apropierea de Marea Neagră, relieful, foarte important și el”, spune climatologul.

Perioadele de caniculă tind să apară mai devreme primăvara și să se extindă adânc în anotimpul de toamnă. Traiectoria viitoare a acestor fenomene depinde direct de cantitatea de gaze cu efect de seră eliberată la nivel planetar.

„Deja avem o imagine a viitorului. Evident că, din păcate, cu cât pompăm o cantitate mai mare de gaze cu efect de seră în atmosferă, cu atât ce vedem acum se va amplifica mult mai mult în viitor. Și da, avem deja valuri de căldură din ce în ce mai dese, mai frecvente, mai de durată și lucrul acesta se va amplifica în viitor”, avertizează aceasta.

Episoade neobișnuite s-au înregistrat deja în anii anteriori, când valorile termice au depășit praguri specifice verii în plină toamnă.

„E foarte important că și aceste valuri de căldură se pot declanșa mult mai timpuriu decât acum, mai multe decenii, și se pot declanșa inclusiv spre toamnă. Am avut acum câțiva ani temperaturi peste 35°C, e adevărat, câteva zile doar, în a doua parte a lunii octombrie. Astfel de lucruri vor continua și în viitor, din păcate. Cât de mult se vor amplifica aceste valuri de căldură depinde de felul în care reducem emisiile la nivel global.”

Zonele urbane sunt dublu afectate de schimbările climatice. Pe de o parte, marile aglomerări urbane generează o pondere semnificativă din emisiile de gaze cu efect de seră, iar pe de altă parte suferă cel mai mult din cauza infrastructurii depășite.

„Dar, în afară de asta, intensitatea precipitațiilor crește în România așa cum crește peste tot. Și aici, iarăși, avem probleme pentru că în marile orașe, de exemplu… Marile orașe sunt emițători foarte importanți de emisii de gaze cu efect de seră, dar și simt efectul și plătesc pentru asta”, adaugă Bojariu.

Asfaltul și betonul creează fenomenul de insulă de căldură, amplificând senzația de caniculă, iar lipsa suprafețelor verzi împiedică infiltrarea apei în timpul ploilor torențiale.

„Mult mai mult simt efectul decât alte regiuni, pentru că e mediul artificial care vine cu insula de căldură și amplifică valul de căldură în general, pe de o parte. Pe de altă parte, această izolare a solului de atmosferă vine pe fondul acesta de precipitații foarte abundente și creează inundații urbane mult mai puternice, mai ales că infrastructura e obișnuită cu parametrizarea ei veche, de climă veche.”

Efectele încălzirii se resimt puternic și în sezonul rece. Arhivele meteorologice arată o scădere clară a suprafețelor acoperite de zăpadă și a grosimii stratului de omăt comparativ cu mijlocul secolului trecut.

„Însă sunt modificări în felul în care stratul de zăpadă se depune iarna. Extinderea lui, mai ales în zonele joase, și grosimea medie deja s-au diminuat, comparat cu decenii mai din urmă — e vorba de anii ’50, de exemplu, sau ’60. Ce avem acuma se vede clar în arhivele noastre că avem o modificare”, precizează ea.

Lipsa zăpezii iarna reduce rezerva de apă din sol necesară primăvara. Topirea treptată a omătului asigura o hidratare de profunzime, iar în lipsa ei, riscul de secetă apare încă din primele luni ale anului.

„Ori asta are implicații pentru resursa de apă în tot anul, nu doar iarna. Pentru că dacă din iarnă ieși fără o încărcare a solului cu apă dintr-o zăpadă topită care se infiltrează eficient, mai lent, atunci se declanșează încă din primăvară acel fenomen de lipsă de apă în sol.”

Atunci când lipsa zăpezii se combină cu temperaturi ridicate și ploi insuficiente în primăvară, deficitul de apă devine critic înainte de venirea verii.

„Nu ți se mai cuplează precipitațiile cu topirea zăpezii și vii cu condiții de secetă încă din primăvară, care sunt exacerbate de temperaturi din ce în ce mai mari, și intri în vară cu episoade și mai grave, mai severe de secetă”, a explicat Bojariu.