România s-a numărat în primul trimestru din 2026 printre statele Uniunii Europene care au redus cel mai mult emisiile de gaze cu efect de seră față de ultimele trei luni din 2025. Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, scăderea înregistrată de România a fost de 2,7%, în timp ce la nivelul UE emisiile au crescut ușor, cu 0,3%.

Cele mai mari reduceri au fost consemnate în Slovenia și Luxemburg, în timp ce Estonia, Finlanda și Bulgaria au înregistrat cele mai importante creșteri.

„Cele mai mari reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost estimate pentru Slovenia (5%), Luxemburg (3,8%) şi România (2,7%). Cele mai mari creşteri ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost prognozate pentru Estonia (9,7%), Finlanda (6,4%) şi Bulgaria (4,6 %)”, informează, vineri, Eurostat.

Majorările înregistrate în Estonia, Finlanda și Bulgaria au fost legate în principal de creșterea emisiilor generate de activități economice precum construcțiile și furnizarea de energie electrică, gaze, abur și aer condiționat.

La nivelul întregii Uniuni Europene, emisiile economiei ajustate sezonier au ajuns la aproximativ 837 de milioane de tone echivalent CO2 în primul trimestru din 2026.

Comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025, când nivelul fusese de 835 de milioane de tone echivalent CO2, rezultatul reprezintă o creștere de 0,3%.

În aceeași perioadă, produsul intern brut al Uniunii Europene a rămas neschimbat față de ultimele trei luni ale anului trecut, potrivit datelor Eurostat.

Sectorul cu cea mai mare creștere a emisiilor a fost cel al producției și furnizării de energie electrică, gaze, abur și aer condiționat, unde avansul a fost de 4,8%.

În sens opus, cele mai importante reduceri au fost înregistrate de gospodării, cu 1,3%, urmate de industria prelucrătoare și de transport și depozitare, ambele cu scăderi de 0,6%.

În total, emisiile de gaze cu efect de seră ajustate sezonier au crescut în 20 dintre statele membre ale UE în primul trimestru din 2026 și au scăzut în șapte.

Dintre cele 20 de state în care emisiile au crescut, 18 au raportat în același timp și o majorare a produsului intern brut.

În cazul celor șapte țări care și-au redus emisiile, patru au avut fie o economie în creștere, fie un PIB stabil în raport cu trimestrul anterior, potrivit datelor Eurostat.

România se află astfel în grupul statelor cu cele mai mari reduceri trimestriale ale emisiilor, după Slovenia și Luxemburg.