Vara și începutul toamnei sunt perioadele potrivite pentru a pune deoparte verdețurile care pot da un gust proaspăt și aromat mâncărurilor în lunile reci. Frunzele de țelină, tarhonul și pătrunjelul pot fi păstrate la borcan, astfel încât să fie la îndemână atunci când pregătim o ciorbă, o supă sau un papricaș. Metoda este simplă și nu necesită ingrediente sofisticate.

Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

2 legături mari de frunze de țelină

2 legături de pătrunjel verde

1-2 legături de tarhon

2-3 linguri de sare neiodată, pentru fiecare kilogram de verdeață

borcane curate și uscate, cu capace

Verdețurile se aleg cu atenție și se îndepărtează frunzele îngălbenite sau deteriorate. Se spală bine sub jet de apă rece, apoi se lasă la scurs până când nu mai rămâne apă pe frunze. Este important ca verdeața să fie cât mai bine uscată înainte de a fi pusă la borcan.

Frunzele de țelină, pătrunjelul și tarhonul se toacă mărunt, dar nu foarte fin, pentru ca aroma să se păstreze cât mai bine. Verdețurile se pun într-un bol încăpător și se amestecă bine cu sarea.

Compoziția se lasă câteva minute, apoi verdețurile se așază în borcane curate și uscate. Se presează ușor cu o lingură, pentru a elimina cât mai mult aerul dintre frunze. Borcanele nu trebuie umplute chiar până la margine.

După umplere, se închid bine cu capace și se păstrează la rece, într-un loc întunecos și răcoros. Odată deschis un borcan, acesta se ține la frigider și se folosește cu ustensile curate.

Verdețurile astfel păstrate pot fi adăugate direct în ciorbe și supe, ținând cont că au fost sărate. De aceea, cantitatea de sare adăugată în mâncare trebuie ajustată pentru ca preparatul să nu iasă prea sărat.