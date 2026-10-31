Prăjitura cu bulion este unul dintre deserturile de casă care demonstrează că ingredientele obișnuite pot fi folosite în combinații neașteptate. Deși ideea de a adăuga bulion de roșii într-un aluat dulce poate părea neobișnuită, rezultatul este o prăjitură cu foi fragede, cremă de griș și un strat generos de gem.

Rețeta este potrivită inclusiv pentru perioadele de post, deoarece poate fi pregătită fără ouă, lapte sau unt. În plus, ingredientele necesare sunt accesibile, iar majoritatea se găsesc deja în bucătărie.

Bulionul are un rol diferit de cel pe care îl îndeplinește în preparatele sărate. În cazul acestei prăjituri, contribuie la culoarea foilor și la consistența aluatului. Roșiile oferă foilor o nuanță ușor roșiatică sau portocalie, fără să transforme desertul într-un preparat cu gust pronunțat de roșii. Zahărul, crema și gemul echilibrează aromele, astfel încât bulionul nu domină gustul final.

Un alt avantaj este că aluatul nu necesită ingrediente costisitoare. Foile se pregătesc din făină, ulei, zahăr și bulion, la care se adaugă o cantitate mică de bicarbonat. Secretul desertului se află însă și în modul de asamblare. Imediat după coacere, foile pot fi destul de tari, dar se frăgezesc treptat datorită umidității din cremă și gem.

Folosirea ingredientelor pe bază de roșii în deserturi nu este o particularitate a bucătăriei românești. În Statele Unite, o prăjitură cunoscută sub numele de „Tomato Soup Cake” are o istorie de aproape un secol. Potrivit companiei americane Campbell’s, primele variante ale desertului au apărut în cărțile de bucate de la sfârșitul anilor 1920 sau începutul anilor 1930. Spre deosebire de prăjitura românească, rețeta americană folosește supă concentrată de roșii, alături de ingrediente dulci și condimente aromate.

Pentru această variantă de post sunt necesare patru foi, o cremă de griș și un strat de gem.

Ingrediente pentru foi:

500 g făină;

15 linguri de bulion de roșii;

15 linguri de ulei;

7 linguri de zahăr;

½ linguriță de bicarbonat de sodiu;

un praf de sare;

esență de rom, după preferință.

Ingrediente pentru crema de griș:

1 litru de apă;

200 g griș;

200–250 g margarină pentru prăjituri;

5–6 linguri de zahăr, după gust;

100 g nucă de cocos;

coaja rasă de la o lămâie sau portocală.

Pentru umplutură:

400 g gem de prune sau de caise;

nucă măcinată, opțional.

Cantitățile sunt inspirate din variantele tradiționale ale prăjiturii cu foi de bulion și cremă de griș, publicate în colecțiile de rețete românești.

Pentru început, zahărul se amestecă într-un bol încăpător cu uleiul. Se adaugă bulionul și se omogenizează ingredientele până când compoziția capătă o culoare uniformă. Separat, făina se combină cu bicarbonatul și praful de sare. Ingredientele uscate se încorporează treptat în amestecul lichid, amestecând până când începe să se formeze aluatul.

Compoziția se frământă până când devine elastică și poate fi întinsă fără să se lipească excesiv de mâini. Dacă aluatul este prea moale, se mai poate adăuga puțină făină. După frământare, aluatul se acoperă și se lasă la frigider aproximativ 30 de minute.

Se împarte apoi în patru bucăți egale. Fiecare bucată se întinde într-o foaie subțire, de dimensiunea tăvii folosite. Foile se coc separat, pe hârtie de copt sau pe dosul unei tăvi, în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, aproximativ 8–9 minute fiecare. Timpul poate varia în funcție de grosimea foilor și de cuptor.

Este important ca foile să nu fie coapte excesiv, deoarece se pot usca prea tare.

Într-o cratiță se pune apa împreună cu zahărul și un praf de sare. Când lichidul începe să fiarbă, se adaugă grișul treptat, amestecând continuu pentru a preveni formarea cocoloașelor.

Compoziția se fierbe la foc mic până când capătă o consistență groasă și omogenă.

Cratița se îndepărtează de pe foc, iar amestecul se lasă să se răcorească. Se încorporează margarina, apoi coaja rasă de lămâie sau portocală. După răcire, se adaugă nuca de cocos și se amestecă până când ingredientele sunt distribuite uniform.

Crema trebuie să fie suficient de consistentă pentru a putea fi întinsă între foi.

Pe un platou sau într-o tavă se așază prima foaie coaptă. Peste aceasta se distribuie jumătate din cantitatea de cremă de griș.

Se acoperă cu a doua foaie, peste care se întinde gemul. Pentru această rețetă, gemul de prune este o alegere potrivită, deoarece gustul său ușor acrișor completează crema dulce.

Deasupra se pune a treia foaie, urmată de restul cremei de griș. Ultima foaie închide prăjitura. Desertul se acoperă și se lasă la rece până a doua zi.

Una dintre cele mai frecvente greșeli în prepararea acestei prăjituri este tăierea imediat după asamblare.

Foile au nevoie de timp pentru a absorbi umiditatea din cremă și gem. Dacă prăjitura este porționată prea devreme, acestea pot fi tari și se pot rupe. După aproximativ 12–24 de ore de păstrare la rece, straturile se frăgezesc, iar prăjitura devine mai ușor de tăiat. Pentru un aspect îngrijit, desertul se poate pudra cu zahăr sau decora cu nucă măcinată.

Prăjitura cu bulion rămâne o variantă economică pentru cei care vor să pregătească un desert de casă fără ingrediente sofisticate. Combinația dintre foile colorate natural, crema de griș și gemul de fructe oferă un rezultat diferit de prăjiturile obișnuite, iar ingredientul care îi dă numele este și cel care o face atât de neobișnuită.