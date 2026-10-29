Prăjitura 12 linguri. Rețeta pentru care nu ai nevoie de cântar

Prăjitura 12 linguri este unul dintre deserturile care pot fi pregătite fără cântar de bucătărie și fără ingrediente complicate. Rețeta folosește o lingură obișnuită pentru măsurarea principalelor ingrediente, iar rezultatul este un blat pufos, cu aromă de lămâie, potrivit pentru cei care vor să pregătească rapid ceva dulce.

Unul dintre avantajele acestei prăjituri este că ingredientele se găsesc, de regulă, în orice bucătărie. Nu este nevoie de unt, creme elaborate sau de pregătirea separată a mai multor straturi. Denumirea desertului provine de la modul de măsurare a ingredientelor. Făina, zahărul și laptele sunt folosite în cantități de câte 12 linguri, ceea ce face rețeta ușor de reținut.

Pentru prepararea desertului sunt necesare doar câteva ingrediente accesibile. Rețeta poate fi pregătită într-o tavă rotundă, iar compoziția nu necesită frământare sau alte procedee complicate.

Ingrediente:

12 linguri de făină;

12 linguri de zahăr;

12 linguri de lapte;

10 linguri de ulei;

2 ouă;

un plic de praf de copt;

coaja rasă de la o lămâie;

un praf de sare;

zahăr pudră pentru decor, opțional.

Pentru măsurarea ingredientelor se folosește aceeași lingură, astfel încât proporțiile să fie păstrate. Făina se măsoară în linguri rase, fără a fi presată.

Aroma de lămâie poate fi înlocuită cu vanilie, în funcție de preferințe.

Primul pas este pregătirea cuptorului, care trebuie preîncălzit la 180 de grade Celsius. Se pregătește o tavă rotundă, cu diametrul de aproximativ 24 de centimetri, care se unge cu puțin ulei și se tapetează cu făină sau cu hârtie de copt.

Într-un bol încăpător se sparg cele două ouă și se adaugă zahărul. Ingredientele se amestecă folosind un mixer sau un tel, până când compoziția devine deschisă la culoare și capătă o consistență spumoasă.

Ulterior, se încorporează treptat uleiul și laptele. Se continuă amestecarea până când ingredientele lichide sunt distribuite uniform.

Separat, făina se combină cu praful de copt, apoi se adaugă treptat peste compoziția de ouă. Se pune și un praf de sare, iar la final se încorporează coaja rasă de lămâie. Amestecul trebuie să fie omogen, fără cocoloașe. Aluatul obținut se toarnă în tava pregătită și se nivelează ușor. Potrivit rețetei publicate de site-ul culinar italian GZ Recipes, desertul se coace aproximativ 40 de minute, însă timpul poate varia în funcție de cuptor.

Prăjitura trebuie să capete o culoare aurie la suprafață și să fie bine coaptă în interior. Pentru verificare se poate folosi o scobitoare introdusă în centrul blatului.

Dacă scobitoarea iese curată, fără urme de aluat crud, desertul poate fi scos din cuptor. În caz contrar, prăjitura mai trebuie lăsată câteva minute la copt.

Este recomandat ca ușa cuptorului să nu fie deschisă în primele 25–30 de minute, pentru a evita pierderea bruscă a căldurii în perioada în care aluatul crește.

După coacere, prăjitura se lasă să se răcorească înainte de a fi scoasă din tavă și porționată.

Un detaliu important în prepararea acestui desert este felul în care sunt amestecate ouăle cu zahărul. Compoziția trebuie bătută suficient pentru a încorpora aer, ceea ce contribuie la obținerea unui blat mai afânat.

De asemenea, după adăugarea făinii, ingredientele trebuie amestecate numai până la omogenizare. Amestecarea excesivă poate afecta textura prăjiturii.

Un alt avantaj al rețetei este posibilitatea de a schimba aroma fără a modifica ingredientele de bază. În locul cojii de lămâie se poate folosi esență de vanilie sau coajă de portocală.

Prăjitura 12 linguri poate fi servită simplă, pudrată cu zahăr, alături de cafea sau ceai. Datorită ingredientelor accesibile și modului de preparare, desertul reprezintă o variantă potrivită inclusiv pentru persoanele care nu au multă experiență în bucătărie.