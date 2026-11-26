Checul de post cu nuci și ciocolată neagră este o alegere potrivită atunci când îți dorești un desert de casă, fără ouă, lapte sau unt. Rețeta nu necesită tehnici complicate și nici mult timp petrecut în bucătărie. Poți servi acest chec la micul dejun, alături de o cafea sau un ceai, dar și ca desert după masă.

Ingrediente pentru această rețetă:

300 g făină

180 g zahăr

250 ml apă minerală

100 ml ulei

2 linguri cacao

100 g nucă măcinată sau tocată

100 g ciocolată neagră de post

1 plic praf de copt

1 plic zahăr vanilat

1 linguriță esență de rom

Coaja rasă de la o portocală

Un praf de sare

Începe prin a pregăti ingredientele. Taie ciocolata neagră în bucățele potrivite și toacă nucile cu un cuțit. Dacă preferi o textură mai fină, poți măcina o parte dintre nuci, iar restul le poți păstra pentru interiorul checului.

Într-un bol încăpător, amestecă zahărul cu apa minerală și uleiul. Adaugă zahărul vanilat, esența de rom și coaja rasă de portocală. Amestecă până când zahărul începe să se dizolve.

Separat, cerne făina și combin-o cu praful de copt, pudra de cacao și sarea. Adaugă treptat ingredientele uscate peste amestecul lichid și încorporează-le cu un tel. Amestecă suficient cât să obții un aluat omogen, fără cocoloașe. Nu este nevoie să îl mixezi foarte mult.

Pune în aluat nucile tocate și cea mai mare parte din bucățile de ciocolată. Amestecă ușor, astfel încât ingredientele să se distribuie uniform.

Pregătește o tavă de chec și tapeteaz-o cu hârtie de copt. Toarnă compoziția și nivelează suprafața cu o spatulă. Presară deasupra restul de nucă și ciocolată neagră.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și lasă checul la copt aproximativ 40-50 de minute. Timpul poate varia în funcție de cuptor. Pentru a verifica dacă este gata, introdu o scobitoare în mijlocul checului. Dacă aceasta iese curată sau cu doar câteva firimituri, desertul este copt.

Scoate tava din cuptor și lasă checul să se răcească înainte de a-l tăia. În acest fel, feliile își vor păstra mai bine forma, iar textura va deveni mai plăcută.

Checul poate fi păstrat timp de 3-4 zile într-un recipient închis sau acoperit, într-un loc răcoros și ferit de umezeală. Pentru o aromă mai intensă, poți adăuga în compoziție și câteva stafide sau merișoare uscate. Este important să verifici dacă ciocolata neagră aleasă nu conține lapte sau alte ingrediente de origine animală, pentru ca desertul să fie potrivit pentru zilele de post.