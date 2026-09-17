Hârtia de copt nu este utilă doar atunci când pregătim prăjituri, pâine sau alte preparate la cuptor. Un truc simplu îi găsește o întrebuințare complet diferită în bucătărie: așezată deasupra dulapurilor suspendate, poate scuti ore întregi de frecat grăsimea și praful care se acumulează în această zonă greu accesibilă.

Partea superioară a dulapurilor din bucătărie este unul dintre acele locuri pe care le vedem rareori și, tocmai din acest motiv, le curățăm mult mai puțin decât blatul, masa sau fronturile mobilierului. Problema apare în momentul în care urcăm pe un scaun sau pe o scară și descoperim un strat lipicios de praf și grăsime care nu mai poate fi îndepărtat printr-o simplă ștergere.

O soluție surprinzător de simplă este hârtia de copt. În loc să fie folosită în tavă, aceasta poate fi întinsă pe suprafața dulapurilor aflate aproape de tavan, unde va funcționa ca un strat protector detașabil.

Atunci când gătim, particule foarte fine de grăsime ajung în aer, mai ales atunci când prăjim sau folosim ulei la temperaturi ridicate. O parte dintre acestea se depun treptat pe suprafețele din jur. Deasupra dulapurilor, grăsimea se combină cu praful din încăpere și formează acel strat lipicios și greu de curățat. Pentru că zona nu se află la nivelul privirii, acumularea poate continua luni întregi fără să fie observată.

Rezultatul este diferit de praful obișnuit pe care îl putem îndepărta rapid cu o lavetă. Odată amestecat cu particulele uleioase, acesta aderă la mobilier, iar curățarea poate necesita degresant și mai multe treceri. Potrivit Simply Recipes, specialistul în curățenie Becky Fletcher recomandă chiar acoperirea părții superioare a dulapurilor cu hârtie de copt, deoarece aceasta nu absoarbe ușor grăsimea, iar murdăria se depune pe stratul care poate fi ulterior îndepărtat și înlocuit.

Trucul este foarte simplu, dar este indicat ca mobilierul să fie curățat înainte. Mai întâi trebuie îndepărtat praful existent. Dacă suprafața este deja acoperită de grăsime lipicioasă, aceasta trebuie degresată cu o soluție potrivită materialului din care este realizat mobilierul. La final, suprafața trebuie lăsată să se usuce complet. Abia după aceea se întinde hârtia de copt.

Foile pot fi tăiate astfel încât să acopere aproape întreaga suprafață superioară a dulapului, fără să fie vizibile de jos. Dacă este nevoie de mai multe bucăți, acestea pot fi așezate ușor suprapus.

Din acel moment, praful și o mare parte din pelicula grasă care s-ar fi depus direct pe mobilier vor ajunge pe hârtie.

Când aceasta devine murdară, nu mai este necesară aceeași operațiune complicată de degresare. Foile se strâng cu grijă, se aruncă și sunt înlocuite cu altele curate.

Avantajul său vine tocmai din proprietățile pentru care este folosită în mod normal la gătit. Hârtia de copt este realizată astfel încât să reziste la grăsime și umezeală și să creeze o barieră între alimente și tavă.

Aceleași caracteristici pot fi utile și atunci când hârtia este folosită drept protecție pentru o suprafață greu accesibilă.

În plus, este subțire și poate fi tăiată rapid la dimensiunile necesare. Nu trebuie lipită permanent de mobilă și poate fi strânsă atunci când se murdărește.

Pentru dulapurile foarte înalte, avantajul este și mai evident. În loc ca fiecare curățenie generală să presupună frecarea unui strat vechi de grăsime, trebuie schimbat în principal stratul protector.

Trucul este util mai ales în bucătăriile în care dulapurile suspendate nu ajung până la tavan. Spațiul rămas deasupra lor poate părea inutil și curat văzut de jos, însă tocmai acolo ajung particulele care circulă prin încăpere.

Același fenomen poate apărea și deasupra frigiderului sau a altor corpuri înalte de mobilier.

Diferența se observă cel mai bine atunci când o suprafață care nu a fost curățată de mult timp este atinsă cu mâna. În loc de simplu praf, putem găsi o peliculă lipicioasă pe care s-au prins fire de păr, scame și alte particule.

Hârtia de copt nu împiedică murdăria să existe, ci schimbă suprafața pe care aceasta se depune. În loc să rămână direct pe mobilier, ajunge pe un material care poate fi îndepărtat.

Nu există un interval identic pentru toate bucătăriile. Într-o casă în care se gătește frecvent, mai ales prin prăjire, hârtia se poate murdări mai repede. Într-o bucătărie folosită mai rar sau în care hota funcționează frecvent, acumularea poate fi mai lentă.

Cel mai simplu este ca suprafața să fie verificată periodic. Dacă hârtia de copt a devenit galbenă, lipicioasă sau este acoperită de un strat vizibil de praf, poate fi înlocuită.

Este important ca foile murdare să fie strânse încet spre interior, pentru ca praful acumulat să nu cadă pe blat sau pe podea.

Chiar dacă produsul este conceput pentru utilizare în cuptor în limitele de temperatură indicate de producător, acest truc trebuie aplicat numai pe suprafețe reci și stabile.

Hârtia nu trebuie lăsată lângă flacără deschisă, corpuri de iluminat care se încălzesc puternic sau alte surse de căldură. De asemenea, nu trebuie să acopere fante de ventilație sau componente ale aparatelor electrocasnice care au nevoie de circulația aerului.

Trucul este destinat în primul rând suprafeței plane aflate deasupra corpurilor suspendate de mobilier.

Astfel, o simplă rolă de hârtie de copt, folosită de obicei pentru tăvile din cuptor, poate avea un rol complet diferit în bucătărie. Nu elimină praful și grăsimea produse în timpul gătitului, dar poate transforma una dintre cele mai neplăcute zone de curățat într-un loc pe care îl întreții mult mai ușor.