Odată cu scăderea temperaturilor, o schimbare foarte mică în casă poate ajuta la prevenirea umezelii în zonele ascunse. Mobila așezată direct lângă pereți, în special lângă cei exteriori, poate împiedica circulația aerului și poate favoriza apariția condensului și, în timp, a mucegaiului.

Nu este nevoie să reorganizezi întreaga locuință. În multe situații, câțiva centimetri lăsați între mobilă și perete sunt suficienți pentru ca aerul să circule mai bine în zonele în care umezeala poate rămâne prinsă fără să fie observată.

Problema apare mai ales în lunile reci, când diferența dintre temperatura din locuință și cea a suprafețelor exterioare devine mai mare. Aerul cald și umed din cameră poate ajunge în contact cu un perete mai rece, iar în anumite condiții se formează condens.

Dacă în fața peretelui se află un dulap voluminos, o canapea sau chiar patul, aerul circulă mai greu în acea zonă. Umiditatea poate rămâne astfel blocată între perete și mobilă, iar suprafața se usucă mult mai greu. Potrivit Ideal Home, una dintre recomandările pentru sezonul rece este mutarea mobilierului de lângă pereții exteriori pentru a permite aerului să circule și pentru a reduce riscul ca umezeala să rămână prinsă în spatele acestuia.

Partea neplăcută este că problema poate evolua fără să fie vizibilă. Un dulap mare poate ascunde complet o zonă cu condens, iar primele semne pot fi observate abia atunci când mobila este mutată.

Nu toate zonele din locuință prezintă același risc. Atenția ar trebui îndreptată în primul rând către mobila voluminoasă amplasată lângă pereții exteriori ai casei. Dulapurile sunt printre primele care merită verificate. Pentru că ocupă o suprafață mare și sunt rareori mutate, spațiul dintre acestea și perete poate rămâne mult timp fără o circulație suficientă a aerului.

La fel se poate întâmpla în spatele unei canapele, al unei comode sau al bibliotecii. În dormitor, inclusiv patul sau tăblia acestuia pot limita circulația aerului atunci când sunt lipite de un perete rece.

Un truc simplu este să verifici acum aceste zone, înainte ca temperaturile să scadă considerabil. Dacă mobila este complet lipită de perete, aceasta poate fi trasă ușor în față, astfel încât să existe un mic spațiu prin care aerul să circule.

Nu este nevoie de o distanță foarte mare. Chiar și aproximativ 5-10 centimetri pot fi utili în cazul pieselor voluminoase, în special în camerele în care aerisirea se face mai greu.

Atunci când muți mobila, merită să verifici și peretele din spatele acesteia.

Petele închise la culoare, vopseaua care și-a schimbat aspectul sau o zonă care pare mai umedă decât restul peretelui pot indica o problemă care trebuie urmărită. Un alt semn este mirosul specific de umezeală care apare într-o cameră sau în interiorul unui dulap, chiar dacă nu există nimic vizibil la prima vedere.

Condensul observat frecvent pe ferestre poate fi, de asemenea, un indiciu că în cameră există multă umiditate. În astfel de situații, simpla mutare a mobilei nu rezolvă cauza, dar poate împiedica acumularea umezelii într-un spațiu închis și greu accesibil.

Aerul trebuie să poată circula inclusiv în colțurile camerei și în spatele pieselor mari de mobilier.

Tendința de a ține geamurile închise cât mai mult odată cu răcirea vremii poate duce la acumularea umezelii produse zilnic în locuință.

Gătitul, dușurile, uscarea hainelor în interior sau chiar simpla prezență a oamenilor într-o încăpere contribuie la creșterea umidității. Dacă aceasta nu poate fi eliminată, se poate depune sub formă de condens pe suprafețele reci.

De aceea, aerisirea regulată rămâne importantă inclusiv toamna și iarna. Nu este necesar ca geamul să rămână deschis perioade foarte lungi. Aerisirea scurtă, dar făcută constant, ajută la schimbarea aerului din cameră fără ca locuința să rămână rece pentru mult timp.

În baie și bucătărie trebuie acordată o atenție suplimentară eliminării aburului, deoarece acestea sunt spațiile în care se produce frecvent o cantitate mai mare de umezeală.

Începutul toamnei este un moment bun pentru o verificare rapidă a locuinței. Mută ușor dulapurile, canapeaua sau alte piese de mobilă aflate pe pereții exteriori și verifică dacă există urme de umezeală.

Dacă totul este în regulă, lasă un mic spațiu între mobilă și perete înainte să o așezi din nou.

Este una dintre acele schimbări care nu costă nimic și nici nu modifică vizibil amenajarea camerei, dar care poate ajuta aerul să circule într-un loc de obicei ignorat. Iar odată cu venirea lunilor reci, exact aceste zone ascunse sunt cele care merită verificate înainte ca umezeala să devină o problemă vizibilă.