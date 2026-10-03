Piața Lungulețu: Cât costă să-ți umpli cămara direct din patria verzei și cum ajungi din București

La mai puțin de o oră de haosul Capitalei, în județul Dâmbovița, se află un loc unde tractorul are prioritate absolută, iar aerul miroase reavăn, a pământ reavăn și frunză proaspătă de varză. Piața de gross din comuna Lungulețu nu este o simplă piață – este un veritabil ”buric al pământului” pentru legumicultura românească, unde sute de fermieri își aliniează remorcile pline până la refuz pentru a-și vinde munca de o vară.

Pentru bucureșteanul obișnuit să plătească prețuri mari în supermarketuri și unele piețe din Capitală, o vizită la Lungulețu în plin sezon de toamnă reprezintă o adevărată revelație financiară și o întoarcere la comerțul direct, direct de la sursă.

Distanța de aproximativ 45 de kilometri din București se parcurge extrem de ușor. Cea mai practică rută este ieșirea prin Chitila pe DN7, continuând spre Târgoviște. În condiții normale de trafic, în maximum 40-50 de minute ești deja în mijlocul acțiunii.

Traseul este accesibil cu orice autoturism, iar piața de gross este organizată pe principiul drive-thru: intri cu mașina direct printre rândurile de remorci și camioane, negociezi din mers și încarci sacii direct în portbagaj. Pentru cei care depind de transportul public, există opțiunea microbuzelor către Târgoviște din Autogara Basarab, însă lipsa unui spațiu generos de transport pentru marfă limitează achizițiile.

Piața din Lungulețu funcționează zilnic, de dimineața devreme și până la lăsarea serii, intervalul de vârf fiind 09:00 – 18:00. În lunile de toamnă, forfota atinge cote maxime, când camioanele sosite din toate colțurile țării vin să încarce legume pentru marile orașe.

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Vedetele incontestabile ale pieței sunt cartofii și varza românească – legumele care au făcut din Lungulețu un brand național. Pe lângă acestea, găsești tot ce-ți trebuie pentru murături și proviziile de iarnă:

Varză albă și roșie , îndesată și ideală pentru pus la butoi;

Cartofi de consum (albi și roșii), sortați impecabil;

Sfeclă roșie, ridichi negre, țelină și morcovi proaspăt scoși din pământ;

Varză deja murată , gata pregătită pentru sarmale;

Dovleci plăcintați (soiul Matilda) și dovleci decorativi pentru sărbătoarea de Halloween.

Spre deosebire de piețele din Capitală, unde intermediarele dublează sau triplează valoarea mărfii, la Lungulețu prețurile sunt stabilite direct de cererea și oferta din ziua respectivă. Producătorii vând în special en-gros (la sac sau la cantități mari), situație în care prețul scade considerabil.

Produs / Legumă Preț orientativ în piață Varză românească (calitatea 1) ~ 1,00 leu / kg Cartofi de consum (albi/roșii) ~ 1,00 – 1,20 lei / kg Cartofi pentru animale ~ 0,20 – 0,50 lei / kg Varză murată ~ 2,50 – 3,00 lei / kg Sfeclă roșie / Ridichie neagră ~ 0,80 – 1,20 lei / kg Dovleci plăcintați (Matilda) ~ 0,70 lei / kg Dovleci pentru Halloween ~ 1,00 – 1,50 lei / kg sau bucățică

Mergeți pregătiți cu bani lichizi – într-o piață agricolă autentică, plata cu cardul rămâne o raritate. De asemenea, dacă cumpărați cantități mari, nu ezitați să purtați o discuție amicală cu fermierii; negocierea face parte din farmecul locului, iar la achiziția mai multor saci, prețul final este mai degrabă o chestiune de înțelegere omenească decât o cifră bătută în cuie.