Prăjitura leneșului cu mere. Desertul simplu pentru care nu trebuie să întinzi foi

Prăjitura leneșului cu mere este alegerea potrivită atunci când ai poftă de un desert făcut în casă, dar nu vrei să petreci ore întregi în bucătărie. Nu trebuie să frămânți și nici să întinzi foi, iar merele se pun direct în compoziție. În mai puțin de o oră poți avea pe masă o prăjitură moale, parfumată cu scorțișoară și vanilie.

Deserturile cu mere sunt printre cele mai simple variante pentru sezonul rece, mai ales că fructele se găsesc ușor și pot fi folosite în numeroase combinații. Dacă o plăcintă clasică presupune ceva mai multă muncă, această variantă elimină aproape complet partea complicată a preparării.

Prăjitura leneșului cu mere se face dintr-un aluat simplu, asemănător celui pentru chec, în care se adaugă bucățile de fruct. Nu există foi separate, nu trebuie pregătită o umplutură complicată și nici nu este nevoie să lași aluatul la dospit.

Numele vine tocmai de la modul extrem de simplu de preparare. Practic, ingredientele pentru aluat se amestecă într-un bol, merele se curăță și se taie, apoi totul ajunge în aceeași tavă.

Este genul de desert pe care îl poți pregăti inclusiv atunci când nu ai multă experiență cu prăjiturile.

În variantele clasice de desert cu mere, fructele sunt călite separat, iar aluatul este împărțit sau întins în foi. Aici, merele sunt încorporate direct, iar în timpul coacerii își lasă aroma și o parte din suc în blat.

Rezultatul este o prăjitură fragedă și ușor umedă în interior, cu bucăți de mere care rămân vizibile după coacere.

Pentru o tavă de aproximativ 20 x 30 de centimetri ai nevoie de:

4 mere medii;

3 ouă;

160 g zahăr;

180 g făină;

100 ml ulei;

100 ml lapte;

10 g praf de copt;

1 plic de zahăr vanilat;

1 linguriță de scorțișoară;

un praf de sare;

1 linguriță de zeamă de lămâie;

zahăr pudră pentru decor, opțional.

Cantitatea de zahăr poate fi redusă dacă folosești mere foarte dulci.

Pentru această prăjitură sunt potrivite mai ales merele ferme, care nu se transformă complet în piure în timpul coacerii. O combinație între mere dulci și unele ușor acrișoare poate da un gust mai echilibrat desertului.

Dacă fructele sunt foarte zemoase, după ce le tai le poți lăsa câteva minute într-o sită. Nu este însă nevoie să le storci complet, deoarece o parte din umiditate ajută blatul să rămână fraged.

Merele se spală, se curăță de coajă și se îndepărtează cotorul. Pot fi tăiate în cubulețe de aproximativ un centimetru sau în felii subțiri, în funcție de textura pe care o preferi. Peste ele se adaugă zeama de lămâie și scorțișoara, apoi se amestecă ușor. Zeama de lămâie împiedică oxidarea rapidă a fructelor și aduce, în același timp, puțină aciditate într-un desert destul de dulce.

Spre deosebire de alte prăjituri cu mere, aici fructele nu trebuie călite înainte.

Ouăle se pun într-un bol încăpător împreună cu zahărul, zahărul vanilat și un praf de sare. Se mixează câteva minute, până când amestecul devine mai deschis la culoare și crește ușor în volum.

Se toarnă apoi uleiul treptat, urmat de lapte.

Separat, făina se amestecă bine cu praful de copt. Se adaugă peste ingredientele lichide în două sau trei tranșe. Amestecarea se face doar până când nu mai există zone de făină uscată. Dacă aluatul este mixat excesiv după adăugarea făinii, prăjitura poate deveni mai densă.

La final trebuie să obții un aluat gros, dar care poate fi turnat cu ușurință în tavă.

Cubulețele de mere se adaugă peste aluat și se amestecă ușor cu o spatulă. Aceasta este, de fapt, partea care face rețeta atât de simplă.

Nu există un strat separat de umplutură și nu trebuie să construiești prăjitura în mai multe etape. Fructele vor fi distribuite în tot blatul.

Pentru un gust mai intens, în acest moment mai poți adăuga încă puțină scorțișoară.

Cuptorul se preîncălzește la 180 de grade Celsius. Tava se tapetează cu hârtie de copt sau se unge cu puțin unt și se presară cu făină. Compoziția se toarnă în tavă și se nivelează ușor cu spatula. Prăjitura se coace aproximativ 35-40 de minute.

Timpul poate varia în funcție de cuptor, de tavă și de cât de suculente sunt merele. După aproximativ 30 de minute este recomandat să urmărești suprafața prăjiturii. Când devine aurie, poți verifica centrul cu o scobitoare. Scobitoarea trebuie introdusă într-o zonă cu mai mult blat și mai puține bucăți de măr. Dacă iese fără urme de aluat crud, prăjitura este gata.

Chiar dacă mirosul de mere și scorțișoară poate face dificilă așteptarea, prăjitura ar trebui lăsată să se răcorească înainte de porționare. În primele minute după coacere, interiorul este foarte moale din cauza fructelor.

Las-o aproximativ 20-30 de minute în tavă. După ce se răcește puțin, se va tăia mult mai frumos. Înainte de servire poate fi pudrată cu zahăr.

Ouăle trebuie mixate suficient de bine cu zahărul înainte de adăugarea celorlalte ingrediente.

Aerul introdus în această etapă ajută aluatul să fie mai ușor.

În același timp, după ce ai adăugat făina, compoziția nu trebuie amestecată minute în șir.

Un alt aspect important este cantitatea de mere. Deși tentația poate fi să adaugi foarte multe, prea multe fructe pot îngreuna blatul și pot face centrul dificil de copt.

Rețeta simplă poate fi modificată în funcție de ce ai prin bucătărie.

Printre ingredientele care se potrivesc se numără:

nucile tocate;

stafidele;

migdalele;

coaja rasă de lămâie;

coaja de portocală;

puțină nucșoară;

esența de rom;

câteva picături de extract de vanilie.

Nucile sunt probabil cea mai potrivită completare pentru mere și scorțișoară. Aproximativ 50-70 de grame sunt suficiente pentru o tavă.

Deserturile de tip „lazy apple cake” apar și în bucătăriile din afara României. O variantă publicată de Chabad.org folosește aceeași idee de bază: merele sunt introduse direct în compoziția prăjiturii, astfel încât prepararea să fie cât mai rapidă și să nu fie nevoie de foi sau de o umplutură făcută separat.

Unele soiuri de mere lasă mult mai mult lichid decât altele. Dacă după tăiere observi că fructele sunt foarte apoase, lasă-le timp de 5-10 minute într-o sită.

O altă variantă este să adaugi în compoziție o lingură de griș sau de pesmet fin. Acestea pot absorbi o parte din umiditatea eliberată de fructe la cuptor.

Nu exagera însă cu cantitatea, pentru că prăjitura trebuie să rămână moale.

După ce s-a răcit complet, desertul poate fi păstrat într-un recipient acoperit. La temperatura camerei poate sta până a doua zi, dacă în încăpere nu este foarte cald.

Pentru o perioadă mai lungă, este recomandată păstrarea la frigider. Poate fi servită rece, la temperatura camerei sau încălzită pentru câteva secunde.

Prăjitura leneșului cu mere nu încearcă să fie un desert sofisticat. Principalul avantaj este exact opusul: ai nevoie de ingrediente obișnuite, un bol, o tavă și câteva minute pentru pregătirea compoziției. Nu întinzi foi, nu frămânți și nu pregătești separat crema sau umplutura.

Merele, vanilia și scorțișoara îi dau aroma specifică deserturilor de toamnă, iar blatul simplu o transformă într-o prăjitură potrivită atât pentru cafeaua de dimineață, cât și pentru un desert pregătit rapid pentru familie.