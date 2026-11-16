Scăderea temperaturilor, ploile și zilele tot mai scurte pun la încercare mașinile în sezonul de toamnă. Bateria, sistemul de iluminare, ștergătoarele și anvelopele sunt printre componentele care necesită o atenție suplimentară înainte de venirea iernii, potrivit specialiștilor.

Unele defecțiuni pot fi depistate din timp, iar o verificare preventivă poate evita atât drumurile la service, cât și situațiile neplăcute în trafic.

Una dintre cele mai frecvente probleme este legată de bateria auto. Potrivit specialiștilor de la RAC, o baterie are, în general, o durată de viață de aproximativ trei până la cinci ani, în funcție de utilizare și întreținere.

Temperaturile scăzute îi reduc capacitatea de a furniza energia necesară pornirii motorului, iar o baterie deja uzată poate ceda la primele dimineți reci.

Printre semnele care pot indica o problemă a bateriei se numără pornirea greoaie a motorului, învârtirea mai lentă a demarorului, luminile care par mai slabe și funcționarea dificilă a unor echipamente electrice.

Șoferii care observă astfel de simptome ar trebui să solicite verificarea bateriei și a sistemului de încărcare într-un service. RAC recomandă testarea preventivă, în special în cazul bateriilor mai vechi de trei ani.

O altă verificare importantă vizează sistemul de iluminare. Pentru că toamna se circulă mai des pe întuneric, farurile, stopurile, luminile de frână, semnalizările și proiectoarele de ceață trebuie testate înainte de sezonul ploios și al ceții.

Nu este suficient ca becurile să funcționeze: farurile trebuie să fie curate și reglate corespunzător, astfel încât să ofere vizibilitate fără să îi orbească pe ceilalți participanți la trafic.

Ștergătoarele sunt și ele importante în această perioadă. Cauciucul deteriorat poate lăsa dâre pe parbriz sau poate împrăștia apa, reducând vizibilitatea.

Dacă lamelele sunt crăpate, uzate ori nu mai curăță uniform, este recomandată înlocuirea lor. Totodată, lichidul de parbriz trebuie adaptat temperaturilor scăzute, pentru a preveni înghețarea.

Nu trebuie neglijate nici anvelopele. Presiunea, adâncimea profilului și eventualele fisuri trebuie verificate, mai ales că frunzele umede și carosabilul ud pot reduce aderența.

O verificare de sezon ar trebui să includă și nivelul lichidului de răcire și al antigelului. Pregătirea mașinii înainte de primele temperaturi negative poate preveni defecțiuni și poate contribui la siguranța deplasărilor.