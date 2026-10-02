Bateriile pentru stocarea energiei pot scumpi curentul

Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1.162 MW putere instalată și 2.312 MWh capacitate de stocare la 1 octombrie, potrivit datelor Transelectrica.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, avertizează însă că bateriile pot avea și efecte asupra facturilor, dacă investițiile sunt dimensionate sau amplasate necorespunzător.

În prezent, România are 55 de grupuri de stocare, unele independente, iar altele integrate în centrale care stochează energia produsă. Capacitatea de stocare a crescut de peste opt ori față de martie 2025, când erau instalate 137,2 MW și 269 MWh.

Potrivit analizei lui Chisăliță, bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, însă „stocarea nu produce energie: mută energia în timp, cu pierderi și cu un cost suplimentar”.

Expertul prezintă exemplul unei baterii care livrează 1 MWh pe ciclu, cu o investiție de 1 milion de lei, recuperată în zece ani, și un randament de 85%. La 250 de cicluri pe an și un cost de 200 de lei/MWh pentru energia de încărcare, costul minim al energiei livrate ajunge, în calculul său, la 635 de lei/MWh.

Dacă bateria este utilizată doar în 100 de cicluri anual, costul minim urcă la 1.819 lei/MWh, cu 25% peste prețul mediu de vânzare către consumatorii casnici, estimat la 1.450 de lei/MWh.

Chisăliță identifică trei riscuri: construirea unor capacități prea mari pornind de la diferențele actuale de preț, alegerea unor amplasamente și intervale de încărcare care pot accentua congestiile din rețea și transferarea unor investiții nerentabile către consumatori prin tarife sau scheme de sprijin.

În același timp, România rămâne în urma Bulgariei la acest capitol. În septembrie, Bulgaria avea aproximativ 5,7 GW de putere instalată în baterii, de aproape cinci ori mai mult decât România.

„România trebuie să urmărească lei economisiți în sistem, nu doar MW de baterii instalați”, concluzionează Dumitru Chisăliță, citat de Mediafax.