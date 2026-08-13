Economie

România nu mai are energie nucleară. Premieră după 23 de ani

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România nu mai are energie nucleară. Premieră după 23 de aniCNE Cernavodă sursa foto. EVZ
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Din cuprinsul articolului

Producția de energie nucleară a României a ajuns la zero, joi dimineață, după oprirea controlată și a celui de-al doilea reactor al Centralei de la Cernavodă.

România, fără energie nucleară

Măsura a fost luată din rațiuni de siguranță, după ce debitul Dunării a scăzut sub nivelul minim acceptabil pentru asigurarea apei necesare răcirii instalațiilor.

Energia electrică generată la Cernavodă, care are, la capacitatea maximă de funcționare, o cotă de aproximativ 20% din producția națională, a ajuns la 0%, joi, în jurul prânzului, potrivit datelor publicate în timp real de Transelectrica, operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.

Peste 40% din actuala producție provine din surse solare, iar aproape 20% din gaze. Vântul are o contribuție semnificativă, iar instalațiile de stocare un aport de aproape 1%.

Cine mai produce energie acum

Structura producției din 13 august, ora 11:57, conform Transelectrica, era următoarea:

  • Foto – 43,80% (2.227 MW)
  • Hidrocarburi – 19,13% (973 MW)
  • Cărbune – 13,49% (686 MW)
  • Eolian – 13,31% (677 MW)
  • Hidro – 8,44% (429 MW)
  • Biomasa – 1,04% (53 MW)
  • Instalații de stocare – 0,79% (40 MW)
  • Nuclear – 0,00% (0 MW)

Total: 5.088 MW.

Sursa foto: ANRE

Premieră în energia nucleară

Centrala de la Cernavodă este operată de Nuclearelectrica, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni. Cu cele două reactoare, care au o capacitate instalată de aproximativ 700 MW fiecare, centrala asigură în condiții normale de funcționare aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României.

Este a doua oară în câteva luni când ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite, dar este prima dată în 23 de ani când cauza este debitul redus al Dunării, după cum a explicat recent Dumitru Chisăliță. În analiza publicată pe 20 iulie, acesta a detaliat cu cifre ce s-a întâmplat acum 23 de ani și ce s-a schimbat atunci în normele producătorului național de energie nucleară.

În august 2003, Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, singura în funcțiune atunci, a fost oprită din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Unitatea 2 urma să fie conectată la rețeaua națională abia pe 7 august 2007.

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