Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor (CATUC) stabileşte un mecanism prin care anumite construcţii executate fără autorizaţie de construire sau cu încălcarea autorizaţiei existente vor putea fi aduse în legalitate. În acelaşi timp, noul cadru legislativ limitează posibilitatea regularizării şi introduce măsuri mai severe împotriva construcţiilor realizate ilegal, anunţă ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ministerul Dezvoltării precizează că autorizaţia de regularizare nu reprezintă o legalizare automată. Aceasta va putea fi emisă doar dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de Cod, inclusiv cele referitoare la urbanism, siguranţa construcţiei, protecţia mediului şi celelalte cerinţe legale.

Noul mecanism va putea fi folosit, timp de maximum un an de la intrarea în vigoare a Codului, şi pentru categorii de construcţii care ulterior nu vor mai putea fi regularizate în aceleaşi condiţii.

„Pentru o perioadă tranzitorie de maximum un an de la intrarea în vigoare a Codului, mecanismul va putea fi utilizat şi pentru alte categorii de construcţii decât cele pentru care regularizarea va rămâne posibilă ulterior. După expirarea acestei perioade, posibilitatea regularizării va fi restrânsă semnificativ, iar autorităţile locale vor putea declanşa procedurile de desfiinţare a construcţiilor care nu au intrat în legalitate”, precizează sursa citată.

După încheierea perioadei tranzitorii, autorizaţia de regularizare va putea fi acordată doar pentru anumite tipuri de construcţii. Printre acestea se numără locuinţele unifamiliale cu parter sau parter şi etaj, cu o suprafaţă construită desfăşurată de cel mult 150 mp, anexele locuinţelor şi anexele gospodăreşti.

În aceeaşi categorie intră anexele exploataţiilor agricole, în limita unei suprafeţe construite desfăşurate de maximum 150 mp, precum şi lucrările de închidere a balcoanelor, dacă acestea nu presupun extinderea pe domeniul public.

Locuinţele care vor putea fi regularizate trebuie să fie amplasate în afara zonelor de protecţie ale monumentelor istorice şi a zonelor construite protejate şi nu pot avea statut de monument istoric.

Pentru emiterea autorizaţiei de regularizare, imobilul trebuie să respecte simultan reglementările urbanistice, cerinţele fundamentale privind calitatea în construcţii, normele de protecţie a mediului şi toate celelalte obligaţii prevăzute de legislaţie.

„Siguranţa construcţiei va trebui demonstrată prin expertize tehnice realizate de experţi atestaţi, inclusiv în ceea ce priveşte rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea şi protecţia mediului, siguranţa şi accesibilitatea în exploatare, protecţia împotriva zgomotului, economia de energie şi izolarea termică. Dacă sunt constatate neconformităţi care pot fi remediate, autoritatea locală va putea solicita realizarea unor lucrări de aducere la conformitate sau desfiinţarea parţială a unor elemente ale construcţiei. În schimb, dacă cerinţele prevăzute de lege nu pot fi îndeplinite, vor fi aplicate procedurile de desfiinţare”, precizează aceeaşi sursă.

În cazul construcţiilor care prezintă neconformităţi remediabile, proprietarii ar putea fi obligaţi să efectueze lucrări pentru aducerea imobilului la standardele cerute. Dacă problemele nu pot fi remediate şi condiţiile legale nu pot fi îndeplinite, construcţia va intra în procedura de desfiinţare.

Pentru construcţiile care nu se regăsesc printre categoriile ce vor putea fi regularizate ulterior perioadei tranzitorii, proprietarii vor avea la dispoziţie un interval de un an pentru a solicita intrarea în legalitate.

Procedura va fi condiţionată de respectarea reglementărilor urbanistice valabile la momentul regularizării, a cerinţelor privind calitatea construcţiei şi a obligaţiilor fiscale, precum şi de aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege.

Regularizarea acestor construcţii va implica însă costuri mult mai mari decât cele aferente unei construcţii realizate legal de la început.

”De exemplu, cotele aferente controlului de stat în amenajarea teritoriului, urbanism şi construcţii, precum şi taxele pentru certificatul de urbanism şi autorizarea construirii vor fi de zece ori mai mari decât cele care ar fi fost datorate în cazul executării legale a lucrărilor”, menţionează Cseke Attila.

Prin această prevedere, autorităţile urmăresc să evite situaţia în care construirea fără autorizaţie ar deveni mai avantajoasă decât parcurgerea procedurii legale înainte de începerea lucrărilor.

Codul prevede şi o măsură fiscală pentru clădirile construite fără respectarea legislaţiei şi care nu au fost regularizate. Impozitul pe clădire va fi majorat cu 100% din momentul în care autoritatea locală constată situaţia şi până când proprietarul obţine autorizaţia de regularizare sau lucrările sunt desfiinţate.

Plata impozitului majorat nu echivalează însă cu legalizarea construcţiei şi nu elimină sancţiunile aplicabile pentru încălcarea disciplinei în construcţii.

După expirarea perioadei prevăzute de Cod, construcţiile care nu au fost aduse în legalitate pot ajunge să fie desfiinţate.

La finalul perioadei tranzitorii, administraţiile publice locale vor putea începe procedurile pentru desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie. Cheltuielile urmează să fie recuperate de la proprietar.

În situaţiile în care intervenţia instanţei este obligatorie, autoritatea locală va putea solicita instanţei desfiinţarea construcţiei. Hotărârea instanţei va avea caracter executoriu, iar costurile intervenţiei vor reveni persoanei responsabile.

Prin introducerea autorizaţiei de regularizare şi limitarea perioadei în care aceasta poate fi utilizată într-un mod extins, CATUC urmăreşte să ofere o soluţie pentru construcţiile existente care pot îndeplini condiţiile tehnice şi urbanistice, dar şi să descurajeze construirea ilegală în speranţa unei legalizări ulterioare.

”Respectarea procedurilor de autorizare înainte de începerea lucrărilor rămâne regula, iar siguranţa construcţiilor şi protejarea vieţii, sănătăţii şi proprietăţii cetăţenilor sunt prioritare”, a conchis ministrul.