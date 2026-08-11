Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a fost publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 15 zile calendaristice de la publicare. Noua legislație aduce modificări importante în domeniul urbanismului și al construcțiilor și introduce proceduri simplificate pentru mai multe tipuri de lucrări. Reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) susțin că reforma urmărește reducerea birocrației și simplificarea relației dintre cetățeni și autoritățile locale.

Una dintre principalele modificări vizează lucrările cu impact redus. Pentru anumite intervenții, cetățenii vor putea beneficia de proceduri simplificate, iar responsabilitatea privind respectarea normelor va reveni într-o măsură mai mare beneficiarilor, proiectanților și executanților.

Codul stabilește trei mecanisme pentru anumite lucrări de amenajare și construire: intervenții care pot fi realizate fără formalități de autorizare, lucrări care pot fi executate pe baza unui plan de amplasament și lucrări pentru care este suficientă notificarea autorității locale.

Noua legislație extinde lista intervențiilor care pot fi executate fără autorizație de construire.

Printre acestea se numără montarea unor sisteme individuale de încălzire, prepararea apei calde și climatizarea, precum și instalarea sistemelor fotovoltaice și a panourilor solare destinate consumului propriu, în condițiile stabilite de lege.

De asemenea, anumite pergole, terase exterioare demontabile, ziduri de sprijin și scări de acces situate în interiorul proprietății vor putea fi realizate fără autorizație. Aceeași regulă se aplică anumitor branșamente și racorduri executate în limitele proprietății.

O altă modificare îi vizează pe proprietarii locuințelor unifamiliale din mediul rural. Construcțiile-anexă aferente acestora vor putea fi realizate fără autorizație dacă suprafața lor cumulată nu depășește 20 de metri pătrați și sunt respectate regulile urbanistice locale.

Codul aduce proceduri simplificate și pentru amplasarea unor sisteme automate de colectare și livrare a trimiterilor poștale, pentru serviciile de curierat, anumite lucrări de infrastructură și amenajare, precum și pentru intervențiile destinate securității la incendiu.

Eliminarea autorizației de construire pentru anumite lucrări nu înseamnă eliminarea celorlalte obligații legale.

„Eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Beneficiarii, proiectanții și executanții trebuie să respecte reglementările urbanistice, cerințele tehnice privind calitatea în construcții, legislația de mediu, regulile privind protejarea patrimoniului și celelalte acte normative aplicabile. Răspunderea pentru respectarea acestor cerințe revine beneficiarului, în solidar cu proiectanții și executanții”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, potrivit comunicatului ministerului.

Pentru lucrările în cazul cărora Codul impune această obligație, recepția la terminarea lucrărilor rămâne necesară. Documentația tehnică trebuie inclusă în cartea tehnică a construcției și în Registrul Național al Construcțiilor.

Totodată, și pentru aceste intervenții este obligatorie elaborarea unui proiect de către specialiști.

În zonele construite protejate, lucrările care pot fi efectuate fără formalități administrative vor fi permise doar dacă regulamentul local de urbanism prevede această posibilitate.

Ministrul Dezvoltării susține că noile reguli vor permite autorităților locale să își concentreze resursele asupra proiectelor cu impact mai mare asupra dezvoltării urbane și asupra siguranței construcțiilor.

„Astfel, pentru intervențiile simple, cetățeanul nu va mai fi obligat să parcurgă proceduri administrative disproporționate față de complexitatea lucrării, iar autoritățile locale își vor putea concentra resursele asupra proiectelor cu impact asupra dezvoltării urbane și asupra siguranței construcțiilor”, a arătat ministrul Cseke Attila.