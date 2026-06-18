Avans puternic în sectorul construcțiilor din România
- Iuliu Vlădescu
- 18 iunie 2026, 13:03
Sectorul construcțiilor din România a înregistrat o evoluție pozitivă în aprilie 2026, atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).
Avans puternic, de două cifre, în sectorul construcțiilor din România
Față de martie 2026, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 14,0% ca serie brută și cu 10,2% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.
Comparativ cu aprilie 2025, creșterea din sectorul construcțiilor a fost și mai accentuată: +20,7% ca serie brută și +20,3% ca serie ajustată.
În primele patru luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă din 2025, volumul lucrărilor de construcții a înregistrat un avans de 11,7% ca serie brută și de 10,3% ca serie ajustată.
Creșteri pe toate segmentele în sectorul construcțiilor
În aprilie 2026 față de martie 2026, toate categoriile de lucrări au contribuit la creștere. Ca serie brută, cele mai mari avansuri s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (+17,3%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+17,1%), în timp ce lucrările de construcții noi au crescut cu 12,6%.
Pe obiecte de construcții, cele mai bune evoluții au fost consemnate la clădirile rezidențiale (+15,8%), construcțiile inginerești (+13,9%) și clădirile nerezidențiale (+12,9%).
Ca serie ajustată, volumul lucrărilor de construcții noi a crescut cu 13,4%, reparațiile capitale cu 12,9%, iar lucrările de întreținere și reparații curente cu 6,3%.
Evoluție anuală puternică în domeniu, de la an la an
Față de aprilie 2025, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 20,7% (serie brută). Pe elemente de structură, cele mai mari creșteri au fost la construcțiile noi (+24,4%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+21,2%).
Pe obiecte de construcții, construcțiile inginerești au înregistrat un avans de 27,5%, clădirile nerezidențiale de 17,0%, iar clădirile rezidențiale de 8,8%.
Datele Institutului Național de Stratistică confirmă astfel o traiectorie ascendentă susținută a sectorului construcțiilor în prima parte a anului 2026, atât pe plan lunar, cât și anual.