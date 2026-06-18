Avans puternic în sectorul construcțiilor din România

Sectorul construcțiilor din România a înregistrat o evoluție pozitivă în aprilie 2026, atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Față de martie 2026, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 14,0% ca serie brută și cu 10,2% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Comparativ cu aprilie 2025, creșterea din sectorul construcțiilor a fost și mai accentuată: +20,7% ca serie brută și +20,3% ca serie ajustată.

În primele patru luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă din 2025, volumul lucrărilor de construcții a înregistrat un avans de 11,7% ca serie brută și de 10,3% ca serie ajustată.

În aprilie 2026 față de martie 2026, toate categoriile de lucrări au contribuit la creștere. Ca serie brută, cele mai mari avansuri s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (+17,3%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+17,1%), în timp ce lucrările de construcții noi au crescut cu 12,6%.

Pe obiecte de construcții, cele mai bune evoluții au fost consemnate la clădirile rezidențiale (+15,8%), construcțiile inginerești (+13,9%) și clădirile nerezidențiale (+12,9%).

Ca serie ajustată, volumul lucrărilor de construcții noi a crescut cu 13,4%, reparațiile capitale cu 12,9%, iar lucrările de întreținere și reparații curente cu 6,3%.

Față de aprilie 2025, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 20,7% (serie brută). Pe elemente de structură, cele mai mari creșteri au fost la construcțiile noi (+24,4%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+21,2%).

Pe obiecte de construcții, construcțiile inginerești au înregistrat un avans de 27,5%, clădirile nerezidențiale de 17,0%, iar clădirile rezidențiale de 8,8%.

Datele Institutului Național de Stratistică confirmă astfel o traiectorie ascendentă susținută a sectorului construcțiilor în prima parte a anului 2026, atât pe plan lunar, cât și anual.