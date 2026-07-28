IT-ul rămâne domeniul cucele mai mari salarii din România, chiar dacă numărul angajărilor a scăzut în ultimul an. La polul opus se află sectoare precum retailul, turismul sau serviciile de curățenie, unde salariile sunt cu mult sub media celor mai bine plătite industrii, arată o analiză Salario, comparatorul salarial al eJobs.

Potrivit datelor pentru primul semestru din 2026, angajații din IT au încasat un salariu mediu net de 8.000 de lei pe lună, cu aproximativ 5% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025.

Pe următoarele locuri în clasament se află:

-petrol și gaze – 7.000 de lei net/lună; -cercetare și dezvoltare – 6.800 de lei; -construcții și instalații – 6.500 de lei; -inginerie – 6.000 de lei; -telecomunicații – 6.000 de lei; -audit și consultanță – 6.000 de lei; -industria navală și aeronautică – 6.000 de lei.

„IT-ul a rămas şi în prima jumătate a anului 2026 domeniul cu cele mai mari salarii din piaţă, în ciuda faptului că s-a contractat volumul de angajări şi au existat chiar disponibilizări în companiile de profil”, arată analiza eJobs.

Specialiștii atrag atenția că majorările salariale nu au reușit să țină pasul cu inflația.

„Chiar dacă în majoritatea domeniilor vorbim despre creşteri salariale comparativ cu anul trecut, în termeni reali puterea de cumpărare a angajaţilor a scăzut, inclusiv acolo unde salariile au crescut cel mai mult, pentru că majorările au fost, în cele mai multe cazuri, chiar şi la jumătate din nivelul inflaţiei. În luna iunie, rata inflaţiei a fost de 10,4%”, a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Analiza Salario arată că, în medie, candidații se așteaptă la salarii cu 30% mai mari decât cele pe care le încasează în prezent.

Cea mai mare diferență apare în IT, unde specialiștii își doresc, în medie, 11.993 de lei net pe lună, cu aproximativ 50% peste salariul mediu oferit de angajatori.

Diferențe importante între salariile actuale și așteptările candidaților se regăsesc și în:

-asigurări – 42%; -industria auto – 40%; -domeniul juridic – 40%; -sectorul bancar – 40%.

În schimb, în petrol și gaze diferența este de 29%, în medicina alternativă de 14%, în instalații sanitare de 20%, iar în relații cu clienții de 25%.

La polul opus se află industriile care generează și cele mai multe locuri de muncă.

Salariile medii nete sunt:

-retail – 4.300 de lei; -call-center/BPO – 4.400 de lei; -industria alimentară – 4.500 de lei; -transport și logistică – 5.000 de lei; -servicii – 5.500 de lei; -saloane și clinici de înfrumusețare – 4.000 de lei.

Cel mai mic salariu mediu este înregistrat în domeniul au pair, babysitting și curățenie, unde venitul net ajunge la 3.300 de lei pe lună.

„Majoritatea joburilor din aceste industrii sunt entry-level, iar salariile aferente acestui nivel de carieră trag în jos media pentru întreg domeniul. Sunt sectoare în care tinerii obișnuiesc să își înceapă cariera, dar și în care candidații care au peste 45-50 de ani își pot găsi mai ușor un loc de muncă”, a explicat Roxana Drăghici.

De la începutul anului, angajatorii din retail au publicat aproximativ 27.000 de locuri de muncă, urmați de:

-servicii – 17.000 de joburi; -industria alimentară – 14.000; -call-center/BPO – 12.000.

Potrivit datelor oficiale, salariul mediu net pe economie a ajuns în luna mai la 5.684 de lei, în creștere cu doar 3,2% față de aceeași lună din 2025, cea mai redusă creștere anuală înregistrată în ultimii ani.

În prezent, pe platformele eJobs și iajob sunt disponibile aproximativ 23.000 de locuri de muncă.