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Rusia, vizată de cele mai ample sancțiuni pregătite de UE. Lista neagră ar putea crește cu o treime

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Rusia, vizată de cele mai ample sancțiuni pregătite de UE. Lista neagră ar putea crește cu o treimeVladimir Putin. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Uniunea Europeană pregătește pentru această toamnă o extindere majoră a sancțiunilor pentru Rusia, care ar putea crește cu aproximativ o treime numărul entităților vizate de restricțiile Bruxelles-ului. Kaja Kallas a declarat, într-un interviu acordat publicației germane Die Welt, că propunerea ar reprezenta cea mai amplă listă de sancțiuni pregătită de UE de la începutul războiului.

Șefa diplomației europene a afirmat că măsurile adoptate până acum au redus considerabil resursele pe care Moscova le poate folosi pentru susținerea războiului.

Kaja Kallas: Rusia ar fi pierdut peste 1.000 de miliarde de euro

Kaja Kallas a declarat că sancțiunile europene aplicate până acum au avut un impact financiar major asupra Rusiei.

„Sancţiunile UE au costat deja Rusia foarte mult, privând maşina de război a Rusiei de peste 1 trilion de euro (1,16 trilioane de dolari), iar pentru toamnă propun cele mai ample liste de sancţiuni de la începutul războiului”, a declarat Kallas pentru Die Welt.

Noua rundă de măsuri ar urma să mărească semnificativ numărul entităților ruse incluse pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene.

„Odată adoptate, acestea ar creşte imediat cu o treime numărul total al entităţilor ruse sancţionate. Presiunea trebuie să crească în continuare până când Moscova va pune capăt războiului.”

Kaja Kallas

Kaja Kallas / sursa foto: captură video

Nu au fost anunțate sectoarele care ar putea fi vizate

Kaja Kallas nu a anunțat când ar urma să fie adoptate noile sancțiuni și nici ce sectoare, companii sau entități din Rusia ar putea fi incluse în viitoarele liste.

Planul apare după ce Uniunea Europeană a aprobat în luna iulie cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Măsurile adoptate atunci au vizat inclusiv sectorul bancar rusesc și rețelele de criptomonede.

Aproape 3.000 de persoane și entități sunt deja sancționate

De la începutul războiului, Uniunea Europeană a adoptat 21 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.

Potrivit Comisiei Europene, restricțiile aflate în vigoare vizează în prezent aproape 3.000 de persoane și entități.

Dacă propunerea anunțată de Kaja Kallas va fi adoptată, numărul entităților ruse supuse sancțiunilor europene ar urma să crească cu aproximativ o treime.

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