Zi decisivă pentru Guvernul Mureșan. Votul de învestire este programat azi, în plenul reunit al celor două Camere, însă obținerea majorității necesare se anunță dificilă, în condițiile în care PSD și AUR au transmis că nu vor susține noul Executiv. Candidații propuși pentru funcțiile de miniștri în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan au fost audiați luni și marți în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Lista miniștrilor și programul de guvernare au fost depuse sâmbătă la Parlament de Siegfried Mureșan. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi, însă premierul desemnat se bazează, în acest moment, pe sprijinul a 170 de parlamentari din partea PNL, USR și UDMR.

Audierile candidaților propuși pentru conducerea ministerelor au avut loc luni și marți, în comisiile parlamentare de specialitate. Miercuri, parlamentarii vor vota în plenul comun asupra programului de guvernare și a listei de miniștri.

Programul propus de Siegfried Mureșan include măsuri privind reforma statului, stimularea sectorului privat și reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu rezultatul ultimului referendum.

Un alt obiectiv anunțat de premierul desemnat este indexarea pensiilor în 2027, în funcție de posibilitățile financiare ale României.

Siegfried Mureșan a anunțat și o serie de schimbări administrative, printre care limitarea numărului de secretari de stat, modernizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și simplificarea accesului cetățenilor la serviciile publice.

„Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister, vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean, toate serviciile ce țin de evidența populației: pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, nu vom crește TVA-ul”, a arătat el.

Sprijinul parlamentar insuficient reprezintă principala problemă pentru premierul desemnat, care are nevoie de încă 63 de voturi pentru a obține învestirea. Siegfried Mureșan a recunoscut că rezultatul votului depinde și de poziția PSD, însă social-democrații au transmis că nu vor susține actuala formulă guvernamentală.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat atât programul de guvernare, cât și modul în care a fost făcută nominalizarea pentru funcția de premier. Acesta a susținut că Siegfried Mureșan așteaptă voturi din partea social-democraților, fără să fi solicitat o discuție serioasă cu conducerea partidului.

„Partidul Social Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident, și atunci am scurta perioada și am intra într-un alt scenariu rapid. Ar trebui, după această glumă de nominalizare, Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern”, a declarat Sorin Grindeanu.

Nici AUR nu intenționează să susțină Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Formațiunea a criticat programul de guvernare, iar liderul partidului, George Simion, a anunțat că parlamentarii AUR nu vor vota nici actualul cabinet, niciun alt Executiv din care partidul nu face parte.

În aceste condiții, premierul desemnat se prezintă în fața Parlamentului cu sprijinul anunțat al PNL, USR și UDMR, care însumează 170 de voturi, sub pragul de 233 necesar învestirii.

Votul de miercuri va stabili dacă Siegfried Mureșan va reuși să obțină susținerea necesară pentru formarea Guvernului sau dacă negocierile politice vor trebui reluate pentru identificarea unei alte formule guvernamentale.