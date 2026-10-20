Politica

Luca Niculescu a depus jurământul la Cotroceni. Nicușor Dan: Îi mulțumesc fostului premier Ilie Bolojan. Update

Luca Niculescu a depus jurământul la Cotroceni. Nicușor Dan: Îi mulțumesc fostului premier Ilie Bolojan. UpdateLuca Niculescu. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

Update 19:21. Nicușor Dan, mesaj după depunerea jurământului

Nicușor Dan i-a mulțumit lui Ilie Bolojan pentru activitatea din fruntea Guvernului. De asemenea, acesta a avut același mesaj și pentru Eugen Tomac. Șeful statului l-a felicitat pe noul premier.

Îl felicit pe Luca Niculescu că a reuşit în termenul acesta scurt să facă un program. (..) Înseamnă că are nişte abilităţi pe care va trebui să le exercite în perioada următoare. Am încredere că va reuşi să găsească echilibrul bun, în discuţia în special cu Parlamentul”, a arătat şeful statului.

Componența noului Cabinet condus de premierul Luca Niculescu este următoarea:

  • Prim-ministru: Luca Niculescu (independent)
  • Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)
  • Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan Ovidiu Popa (PSD)
  • Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (independent)
  • Ministrul Afacerilor Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)
  • Ministrul Justiției: Radu Marinescu (PSD)
  • Ministrul Apărării Naționale: Ștefan Radu Oprea (PSD)
  • Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Daniel Cătălin Zamfir (PSD)
  • Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel Bogdan Dumitru (independent)
  • Ministrul Energiei: Dumitru Chisăliță (independent)
  • Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin Ionuț Barbu (PSD)
  • Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia Elena Intotero (PSD)
  • Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Marcel Alexandru Stoica (PSD)
  • Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)
  • Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre Florin Manole (PSD)
  • Ministrul Sănătății: Alexandru Florin Rogobete (PSD)
  • Ministrul Educației și Cercetării: Valentin Sorin Costreie (independent)
  • Ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin Gabriel Ionescu (PSD)
  • Ministrul Culturii: Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)

Premierul Luca Niculescu și membrii noului Cabinet depun marți seară, 20 octombrie, jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan. Ceremonia are loc după ce Guvernul a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi favorabile, peste pragul de 233 necesar pentru învestire, potrivit Administrației Prezidențiale. 

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Luca Niculescu și miniștrii depun jurământul în fața președintelui

Conform articolului 104 din Constituția României, premierul, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului depun individual jurământul de credință în fața președintelui țării.

Mandatul Guvernului și al fiecărui membru al Cabinetului începe de la data depunerii jurământului. Astfel, ceremonia de la Palatul Cotroceni marchează momentul în care noul Executiv își preia oficial atribuțiile.

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Miniștri. Sursa foto: INQUAM

Luca Niculescu, prima ședință de Guvern

După ceremonia de învestitură, noul Cabinet urmează să se reunească în prima ședință de Guvern. Luca Niculescu a anunțat că Executivul va începe activitatea chiar în seara zilei de marți.

„Din această seară, România are un guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă. Prima ședință de Guvern va fi în această seară”, a declarat Luca Niculescu, pe holurile Parlamentului.

Premierul a afirmat că învestirea noului Cabinet pune capăt unei perioade de cinci luni și jumătate de criză politică, ale cărei efecte s-ar fi resimțit inclusiv la nivel economic și social.

„Încheiem astfel azi cinci luni și jumătate de criză politică, care înseamnă costuri pentru români, costuri pe care le simt în facturi, costuri pe care le simt în creșterea șomajului”, a afirmat Niculescu.

Cotroceni

Cotroceni. Sursa foto: INQUAM

Guvernul Niculescu a primit 280 de voturi în Parlament

Noul Guvern a obținut marți votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi favorabile, depășind majoritatea de 233 de voturi necesară pentru învestire.

Cabinetul reunește reprezentanți ai PSD și miniștri independenți, beneficiind de susținerea parlamentară a PNL, UDMR și a Grupului Minorităților Naționale. Liberalii și reprezentanții UDMR au decis să nu intre la guvernare.

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