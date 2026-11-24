Directorul serviciului de securitate internă al Hamas din Fâșia Gaza, Naeem Abu Nahel, a fost ucis marți într-un atac israelian în vestul orașului Gaza, potrivit unei surse din cadrul grupării palestiniene. În aceeași zi, alte atacuri israeliene în Fâșia Gaza au provocat moartea a șase persoane, printre care doi polițiști, potrivit cadrelor medicale și poliției.

Armata israeliană și Shin Bet, serviciul de informații interne al Israelului, au anunțat că au vizat un membru de rang înalt al Hamas, fără să îi dezvăluie inițial identitatea. Reprezentanții celor două instituții au precizat că vor reveni cu detalii.

La scurt timp după acest anunț, o sursă din cadrul Hamas a declarat că persoana ucisă este Naeem Abu Nahel, care conducea serviciul de securitate internă al grupării din Gaza, relatează Reuters.

Una dintre principalele atribuții ale serviciului de securitate internă al Hamas era identificarea și contracararea palestinienilor suspectați că furnizează informații serviciilor secrete israeliene.

Instituția condusă de Naeem Abu Nahel colecta, de asemenea, informații despre activitățile și planurile serviciilor israeliene, potrivit Reuters.

Tot marți, trei persoane au fost ucise într-un atac israelian asupra unui post de poliție din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, au anunțat cadrele medicale.

Ministerul de Interne din Gaza, aflat sub controlul Hamas, a precizat că două dintre victime erau polițiști. Alte cinci persoane au fost rănite în urma atacului.

Un alt atac israelian, desfășurat în apropierea coridorului Netzarim, a provocat moartea altor trei persoane.

Potrivit bilanțului comunicat de cadrele medicale și poliție, cel puțin șapte persoane au fost ucise în atacurile israeliene din Fâșia Gaza de marți.

Întrebată de Reuters despre cele două atacuri, armata israeliană a declarat că a vizat militanți în ambele zone, fără să ofere alte detalii.