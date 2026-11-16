Partidul Yisrael Beytenu, condus de Avigdor Liberman, nu va participa la un guvern de uniune națională condus de premierul Benjamin Netanyahu, a reafirmat deputata Yulia Malinovsky, potrivit Jerusalem Post.

Refuzul reprezintă un obstacol suplimentar pentru Gadi Eisenkot, care încearcă să formeze o majoritate parlamentară după alegerile din 27 octombrie, în timp ce negociază inclusiv cu partidele ultraortodoxe.

„Nu vom face parte dintr-un astfel de guvern”, a declarat Malinovsky, duminică seară, într-un interviu acordat postului KAN Reshet Bet. Deputata l-a criticat pe Netanyahu, acuzându-l că nu și-a asumat responsabilitatea pentru masacrul din 7 octombrie și că a contribuit la divizarea societății israeliene.

Poziția formațiunii este în linie cu declarațiile anterioare ale lui Liberman, care a exclus participarea într-un executiv condus de Netanyahu. Liderul Yisrael Beytenu a lăsat însă deschisă posibilitatea unei colaborări cu Likud, cu condiția ca Netanyahu să fie înlăturat de la conducerea partidului.

Liberman respinge și varianta unui guvern care să includă partidele arabe sau a unui cabinet minoritar dependent de abținerea acestora la voturi.

În schimb, a dat semne că ar putea accepta un compromis în privința legislației privind serviciul militar al bărbaților ultraortodocși, deși în campanie a susținut obligativitatea înrolării acestora în armata israeliană.

Între timp, reprezentanții Likud și ai partidului Yashar s-au întâlnit duminică pentru discuții privind posibilitatea formării unui guvern de uniune. La negocieri au participat și reprezentanți ai formațiunii B'Yachad. Părțile au descris întâlnirea drept una „constructivă” și au convenit să continue dialogul.

Eisenkot, care se află în a doua săptămână a mandatului primit de la președintele Isaac Herzog pentru formarea guvernului, încearcă să obțină sprijinul formațiunilor ultraortodoxe, în special al partidului United Torah Judaism. Discuțiile sunt însă blocate de divergențele privind recrutarea în armată și de garanțiile cerute de partidele haredi.

Liderul Yashar mai are aproximativ trei săptămâni pentru a forma o majoritate și poate solicita o prelungire de 14 zile. În tabăra sa există temeri că negocierile prelungite îi vor permite lui Netanyahu să submineze eforturile de coaliție și să provoace organizarea unor noi alegeri.