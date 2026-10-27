Formațiunea Yashar, fondată în septembrie 2025, este unul dintre mulții care concurează pentru voturile cetățenilor în alegerile pentru cea de-a 26-a Knesset de pe 27 octombrie, scrie Jerusalem Post.

Condus de Gadi Eisenkot, Yashar ocupă centrul politic și conduce în prezent sondajele, ceea ce îl face pe fostul șef de stat major al IDF principalul candidat pentru conducerea următorului guvern și înlocuirea prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Eisenkot a intrat în politică în august 2022 prin intermediul alianței Unității Naționale a lui Benny Gantz, care a reunit Albastru și Alb al lui Gantz și Noua Speranță a ministrului de externe Gideon Sa'ar, ocupând locul trei pe listă.

Deși inițial Eisenkot a exclus că ar fi putut servi sub conducerea lui Netanyahu, el și Gantz s-au alăturat guvernului de urgență după masacrul comis de teroriștii palestinieni din Hamas și alte grupări islamiste pe 7 octombrie 2023.

Benny Gantz a devenit membru al cabinetului de război, în timp ce Eisenkot a servit ca observator. Ambii au părăsit guvernul în iunie 2024, acuzând conducerea lui Netanyahu că nu a luat deciziile strategice necesare pentru a atinge obiectivele războiului.

În iulie 2025, Gadi Eisenkot a părăsit „Unitatea Națională” și a demisionat din Knesset, invocând necesitatea unui proces transparent și democratic pentru selectarea candidaților partidului.

El a spus că dorește să construiască o alternativă de conducere mai amplă, capabilă să învingă guvernul, argumentând că „Unitatea Națională” nu a reușit să implementeze reformele interne pe care le dorea.

Două luni mai târziu, a fondat Yashar alături de foști politicieni, personalități de rang înalt din domeniul securității și alte personalități publice, prezentând-o ca o alternativă amplă axată pe securitatea Israelului, interesele naționale și caracterul democratic.

Yashar nu exista în Knesset-ul 25, dar partidul a urcat rapid în clasament, devenind partidul principal în sondaje, care prevăd că partidul va câștiga aproximativ 21-23 de locuri.

Yashar plasează securitatea națională în centrul platformei sale, reflectând trecutul lui Eisenkot ca fost șef al IDF.

Politica externă a partidului se concentrează pe confruntarea cu Iranul, dezmembrarea conducerii grupării teroriste palestiniene Hamas în Gaza, limitarea Hezbollah în Liban și determinarea viitorului guvernării palestiniene și a aranjamentelor de securitate.

Yashar prezintă dictatura islamistă din Iran ca pe o amenințare strategică continuă. Eisenkot însuși a favorizat o rezoluție durabilă și verificabilă a amenințării nucleare a Iranului.

Dacă diplomația eșuează, propunerile sale includ restricții impuse de SUA în jurul siturilor de uraniu îmbogățit rămase și acțiuni secrete mai ample împotriva capacităților de rachete ale Iranului.

În ceea ce privește Gaza, abordarea declarată a partidului combină înlocuirea grupării teroriste Hamas cu menținerea unui coridor de securitate israelian. Eisenkot ar permite, de asemenea, avansarea treptată a reconstrucției, alături de dezarmarea parțială.

La începutul lunii octombrie, Eisenkot s-a angajat să distrugă aripa militară a Hamas și să demanteleze conducerea acesteia în termen de 18 luni.

În Liban, Eisenkot susține o zonă de securitate, solicitând în același timp o implicare mai puternică a Americii și Franței în eforturile de confruntare cu Hezbollah.

În ceea ce privește statul palestinian, Eisenkot s-a opus înființării unui stat palestinian, deși a declarat pentru The Jerusalem Post că ar considera Autoritatea Palestiniană preferabilă continuării guvernării teroriștilor Hamas, dacă acestea sunt alternativele.

În ceea ce privește așezările, el a declarat pentru Post că va readuce responsabilitățile Administrației Civile la coordonarea militară și va restabili coordonarea militară a poliției în Cisiordania.

Platforma internă a lui Yashar se concentrează pe reformarea obligațiilor de serviciu militar, reducerea costului vieții și direcționarea sprijinului economic către israelienii care muncesc, tineri și cei care servesc țara.

Poziția cea mai clară și consacrată a lui Yashar este opoziția sa față de scutirile generale de la serviciul militar pentru haredi (ultra-ortodocși).

Eisenkot a propus sancțiuni pentru evaziune și beneficii pentru cei care servesc, permițând în același timp o scutire limitată de la studiul Torei pentru 3% din fiecare cohortă anuală de haredi.

Această alocare califică mesajul său de serviciu universal și a atras critici din partea rivalilor din opoziție care nu cer nicio scutire.

Yashar propune, de asemenea, extinderea obligațiilor de serviciu militar și acordarea unei priorități mai mari militarilor în ceea ce privește beneficiile civile.

Planul său pentru tineret din septembrie a propus creșterea salariilor soldaților cu serviciul obligatoriu cu 15%, cu o creștere de 50% pentru soldații de luptă în al treilea an.

Propunerile partidului pun un accent deosebit pe cei care contribuie prin serviciul militar și muncă.

Economistul și candidatul Yashar, Shaul Meridor, a plasat „clasa de mijloc muncitoare, tinerii și oamenii din domeniul serviciilor” în centrul politicii sale economice.

Meridor a subliniat modificări fiscale pentru a-i recompensa pe cei care poartă povara economică și de securitate, împreună cu prioritate în asistența pentru locuințe și subvențiile pentru creșe. Raportul nu specifică un program complet al ratelor de impozitare.

În ceea ce privește costul vieții și concurența, partidul a pledat pentru contestarea acordurilor de import exclusiv și reducerea barierelor pe piețe concentrate, cum ar fi alimentele și cosmeticele.

Planul partidului pentru tineret din septembrie a subliniat, de asemenea, protecția chiriașilor, stagiile plătite și îndrumările financiare practice.

Un vot pentru Yashar este cel mai probabil un vot pentru a consolida pretenția lui Eisenkot la funcția de premier și pentru a ajuta la construirea unei coaliții cu B'Yachad, fostul prim-ministru Naftali Bennett, Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman și democrații lui Yair Golan.

Cele patru partide au convenit să își coordoneze campaniile electorale și să pregătească principiile pentru un viitor guvern, dar nu au stabilit cum va fi selectat candidatul blocului pentru funcția de prim-ministru.

Eisenkot este în favoarea faptului ca liderul celui mai mare partid să devină candidat la funcția de prim-ministru și a respins un acord de rotație.

Deși această poziție necesită încă acordul potențialilor parteneri, toți cei patru lideri ai opoziției au subliniat în interviuri separate din timpul campaniei electorale că se vor uni în jurul unui candidat convenit după alegeri.

Într-un interviu acordat în septembrie publicației Post, Eisenkot și-a prezentat condițiile pentru eligibilitatea în coaliție, inclusiv acceptarea identității evreiești și democratice a Israelului, a obligațiilor de serviciu și susținerea desființării grupării teroriste Hamas.

Parametrii săi exclud partidele arabe Ra'am și Lista Comună, și probabil partidele haredi (ultra-ortodoxe) Shas și Iudaismul Unit al Torei ca parteneri viabili.

Dacă blocul nu obține 61 de locuri, ar avea nevoie de parteneri suplimentari sau de sprijin. Acceptarea reformei serviciului public reprezintă o deschidere condiționată în poziția lui Eisenkot, deși liniile roșii ale aliaților săi ar putea complica situația.

Pentru alegători, Yashar oferă o cale către înlocuirea lui Netanyahu, dar rezultatul alegerilor va determina cât de departe merge această cale.

Eisenkot trebuie să transforme sprijinul pentru conducerea sa într-o majoritate ai cărei membri sunt de acord asupra cine ar trebui să guverneze și ce sunt dispuși să cedeze. Testul decisiv va fi dacă poate aduna acele 61 de locuri, păstrând în același timp promisiunile care i-au adus alegătorii.