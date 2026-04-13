Mossad are un nou director. Cine este Roman Gofman, omul care va conduce unul dintre cele mai puternice servicii secrete

Roman Gofman a fost aprobat în funcția de noul director al Mossad, a confirmat Biroul Primului Ministru, potrivit The Jerusalem Post.

Roman Gofman, general-maior al IDF, ocupă în prezent funcția de secretar militar al premierului Benjamin Netanyahu. El îl va înlocui pe actualul director al Mossad, David Barnea, pe 2 iunie.

Netanyahu a aprobat duminică numirea generalului-maiorul Roman Gofman în funcția de următor șef al Mossad.

Aprobarea a venit după ce comitetul de verificare al fostului președinte al Curții Supreme, Asher Grunis, a aprobat numirea lui Gofman, după luni de întârziere din cauza anumitor controverse anterioare.

David Barnea își va încheia astfel mandatul de cinci ani, început în 2021.

În decembrie, The Jerusalem Post a relatat că există multe forțe împotriva lui Gofman, dar că există și unele speranțe puternice. Gofman, care are 49 de ani și s-a mutat în Israel din Belarus la vârsta de 14 ani, nu ar fi trebuit niciodată să fie șeful Mossad.

Dacă nu ar fi fost numit, s-ar fi putut sau nu să treacă de la funcția de secretar militar al lui Netanyahu la un alt rol în Statul Major General al IDF, în funcție de relațiile sale cu șeful Statului Major al IDF, locotenent-generalul Eyal Zamir.

Zamir ar fi putut să fi fost suspicios față de Gofman, așa cum șefii IDF sunt uneori față de secretarul militar al unui prim-ministru, în ceea ce privește loialitatea lor față de Apărare sau față de establishmentul politic, și l-ar fi mutat pe o cale fără posibilitate de promovare.

Cu toate acestea, secretarii militari sunt adesea promovați ulterior în funcții mai înalte în cazurile în care un șef din IDF primește sprijinul prim-ministrului într-o altă problemă în schimbul promovării.

Dar toate acestea sunt acum irelevante, deoarece Gofman va trece în fruntea unui gigant global al serviciilor de spionaj, ceea ce îl va face, în esență, egalul lui Zamir.

De altfel, reporterii The Jerusalem Post au înțeles că Gofman are sprijinul deplin al lui Zamir, care - indiferent de relația sa cu Gofman în timp ce lucra pentru Netanyahu - își amintește cu drag de colaborarea cu el în anumite roluri militare anterioare.

Spre deosebire de numirea lui David Zini ca persoană din afara organizației Shin Bet (Agenția de Securitate a Israelului), nu vor exista procese legale care să împiedice numirea lui Gofman.

Unii pun la îndoială calificările lui Gofman (și, de fapt, Zini a avut puțin mai mult sprijin în Shin Bet decât Gofman în Mossad), dar nu există probleme legale.

Ar putea exista sau nu un val de demisii ale oficialilor Mossad în semn de protest față de faptul că unul dintre ai lor - unde „A” era candidatul principal - nu a primit postul.

„A” suferă pentru că nu a fost ales de David Barnea și că foști oficiali superiori ai Mossad l-au numit necalificat, a aflat The Jerusalem Post.

Dar la fiecare numire a unui nou șef al Mossad au loc demisii sau concedieri, deoarece există întotdeauna aripi diferite ale serviciului, iar fiecare nou lider are priorități noi.

Dacă unii dintre oficialii de rang înalt ai Mossadului demisionează sau sunt concediați, al doilea nivel este, în general, bucuros să le ia locul.

Și „A” a devenit șef adjunct al Mossad, ceea ce ar putea semnala o mai mare stabilitate atunci când Roman Gofman își preia funcția.

Așadar, adevărata provocare nu va avea nicio legătură cu politica. Însă va rămâne întrebarea: Poate Gofman să învețe suficient de rapid cum să conducă o agenție în care nu are nicio pregătire sau experiență?

Meir Dagan a reușit. A fost general-maior în IDF fără experiență în Mossad, la fel ca Gofman.

Dagan a ajuns să conducă agenția din 2002 până în 2011 și a fost poreclit „Superman” pentru o parte din conducerea sa eroică.

Danny Yatom a avut mai puțin succes. A fost general-maior în IDF fără experiență în Mossad, dar a fost forțat să demisioneze după doar doi ani și jumătate dintr-un mandat mediu de cinci ani, când un asasinat pe care l-a plănuit a eșuat.

Ceilalți șase dintre ultimii opt directori ai Mossad-ului din 1982 încoace au provenit cu toții din agenție, inclusiv fiecare șef din 2011.

Un lucru pe care The Jerusalem Post îl poate relata despre Gofman este că, chiar și printre generali serioși, nu zâmbește prea mult.

Acest lucru nu se datorează faptului că nu este pregătit să arunce un comentariu mușcător sau sarcastic la adresa cuiva pe care îl consideră merituos (precum faimoasa sa mustrare ca ofițer de conducere intermediară al IDF-ului al șefului IDF de atunci, Gadi Eisenkot, în fața altor ofițeri pentru că a acționat prea pasiv față de Hamas în Gaza).

Ci mai degrabă vorbește despre seriozitatea sa interioară și concentrarea sa pe muncă 24/7. Este 100% preocupat de securitate și nu are timp de prostii.

În ciuda celor care i-au pus la îndoială lipsa unui background în Mossad, Gofman are câțiva susținători notabili.

Ilan Malka a ajuns în cele din urmă la gradul de general de brigadă IDF și apoi la cel de șef adjunct al Serviciului Penitenciar Israelian. Dar înainte de aceste posturi, în 2000, el a comandat Brigada Givati, inclusiv pe un tânăr comandant de companie de tancuri pe nume Gofman în zona Netzarim din Gaza.

Într-un caz, Malka a spus că s-au confruntat cu un atac surpriză, dar că una dintre marile provocări a fost încercarea de a-i urmări și găsi pe invadatorii din Gaza după ce aceștia se aflau deja pe teritoriul israelian.

El a spus că Gofman, care a devenit un boxer de top în Ashdod în adolescență, a mers în fruntea unității sale de tancuri, i-a găsit pe invadatori după doar 20 de minute, i-a învins și le-a preluat poziția aproape de unul singur, menținând totodată focul de tancuri împotriva oricăror amenințări suplimentare ulterioare.

Dacă există vreo îndoială cu privire la faptul dacă Gofman și-a pierdut curajul și s-a detașat de ceea ce se întâmplă cu adevărat pe câmpul de luptă din cauza ultimilor ani petrecuți în poziții de comandă superioare, trebuie doar să vizionăm scurtul videoclip cu atacul său în luptă cu Hamas pe 7 octombrie 2023, fără întăriri.

Când Gofman a fost rănit la picior, a devenit ofițerul rănit cu cel mai înalt grad al războiului, la gradul de general de brigadă la acea vreme.

Uneori, faptul că are această abilitate, ca cineva care și-a asumat riscuri în luptă, precum agenții Mossad pe care îi va trimite în situații de pericol, poate construi un profund sentiment de loialitate organizațională, care se traduce în rezultate mai bune.

Malka îl descrie pe Gofman ca fiind grijuliu, curajos, clar, extrem de profesionist și ca cineva care nu ezită să acționeze într-o criză doar pentru că nu a primit încă ordine.

Ulterior Gofman a devenit ulterior colonel și comandant de brigadă în Cisiordania între 2015 și 2017, o perioadă care a inclus intensa Intifada a Cuțitului. Așadar, 7 octombrie nu a fost prima sa perioadă dificilă într-o poziție de autoritate.

În timpul unui discurs pe care Gofman l-a ținut la Gush Etzion de Hanuka, un alt susținător al său, Yehuda Vlad (care este un înalt oficial al Partidului Sionist Religios), a spus că a vorbit nu doar despre succesele armatei, ci și despre eșecurile acesteia.

Gofman a spus că modul de a se ridica și de a învăța din eșecuri a fost una dintre sursele cheie de putere ale sistemului de apărare al Israelului.

El a vorbit despre onorarea spiritului maiorului Palmach căzut, Daniel Mas, care s-a grăbit să întărească blocul Gush Etzion, care era atacat în 1948, în ciuda faptului că era depășit numeric. Gofman a continuat să discute despre cum „lumina interioară” a lui Mas, a Hanuka și a națiunii evreiești este secretul revenirii puternice după o înfrângere, chiar dacă drumul spre revenire este lung.

Mossad-ul este o agenție strălucită, dar are și multe eșecuri și multe misiuni care trebuie anulate sau modificate radical în timp real.

Un comandant care nu se teme să privească eșecul în ochi și să învețe din el poate avea un avantaj față de alții care ar putea fi orbiți la informații critice de propriul ego - lucru care a cuprins o mare parte din establishmentul politic și de apărare pe 7 octombrie.

Un alt susținător, locotenent-colonelul (în rezervă) Tuvia Brukner din IDF, a comentat că o carte pe care Gofman a scris-o despre război în timp ce era comandantul Diviziei 210 din 2020 până în 2022 a demonstrat o gândire strategică și analitică serioasă.

Brukner a citat, de asemenea, relatări despre eforturile pe care Gofman le-a depus pentru a-și arăta simpatia pentru trupele sale căzute, inclusiv pentru una cu care au servit atât el, cât și Brukner. Acesta este încă o dată un semn al unui comandant care știe cum să construiască coeziune în cadrul unei agenții mai mari.

Mai multe surse au relatat povești despre activitatea lui Gofman la Yeshiva lui Eli din Cisiordania unde, deși nu este oficial religios, a mers pentru a studia textele sacre evreiești. El dorea să-și sporească angajamentul față de poporul evreu, istoria evreiască și să se conecteze mai bine cu sectoarele religioase din Israel, despre care știa puțin, provenind dintr-un mediu secular din Belarus.

Pe lângă faptul că s-a strecurat în grațiile sectorului sionist religios, cu care a crescut cu puține legături, această poveste arată disponibilitatea sa de a aprofunda noi domenii pentru a se reinventa cu noi instrumente și perspective și pentru a-și îmbunătăți jocul.

Acest lucru va fi important nu numai în general în învățarea rolului unei agenții de spionaj versus o armată, ci și pentru că majoritatea indiciilor arată că engleza sa este mai slabă decât cea a multora dintre predecesorii săi recenți.

Deși vorbește fluent limba rusă, ceea ce îi va oferi un avantaj în relațiile cu președintele rus Vladimir Putin, cu care a interacționat deja personal ca secretar militar al lui Netanyahu, există îngrijorări că are o înțelegere mai slabă a SUA și a Occidentului decât predecesorii săi, depășind problema limbii engleze.

Susținătorii răspund că, în calitate de secretar militar al lui Netanyahu, acesta nu s-a ocupat doar de Mossad, ci și de o gamă largă de probleme geopolitice, inclusiv de cele legate de SUA și Occident.

Aceștia recunosc că ar putea avea nevoie de un traducător în cadrul întâlnirilor cu oficiali americani și occidentali, care de obicei ar fi avut loc fără prezența altcuiva, dar șefii spionajului din multe țări și-au desfășurat relațiile clandestine globale cu alți șefi spionaj în prezența unui traducător.

Au existat acuzații conform cărora Gofman este prea apropiat de prim-ministru și de soția sa, Sara Netanyahu. Indiferent dacă acuzațiile sunt adevărate sau nu, vom vedea în curând dacă problema îi afectează performanța.

Dar merită menționat că aceleași acuzații au fost făcute și despre Yossi Cohen, care este considerat acum unul dintre cei mai de succes șefi ai Mossad.

Este important să ne amintim că Mossad-ul răspunde direct prim-ministrului, spre deosebire de IDF, care este într-un fel o entitate independentă. Așadar, un sprijin mai puternic din partea prim-ministrului, cu condiția ca directorul Mossad să fie calificat, poate fi un avantaj pentru agenție în ceea ce privește un sprijin financiar mai mare și disponibilitatea de a aproba noi inițiative și operațiuni îndrăznețe.

Unii critici au spus că evaluarea lui Malka din partea lui Gofman, faptul că acționează rapid chiar și fără a aștepta să primească ordine uneori, ar putea fi un dezavantaj semnificativ în calitate de șef al Mossad. Dar un șef de spionaj trebuie să joace un joc de șah tridimensional pe termen lung pentru a stabili care este mișcarea corectă în orice moment, iar a fi excesiv de spontan poate duce la dezastru. Sacrificarea unei surse de informații pentru o victorie rapidă, pe termen scurt, nu este adesea mișcarea corectă.

Acești critici notează că Gofman a primit o mustrare din partea armatei pentru gestionarea unei operațiuni de război psihologic pe vremea când era comandantul Diviziei 210, în care a autorizat problematic un minor să acționeze ca agent sub acoperire, inclusiv prin scurgerea anumitor informații către actori ostili. Nimeni nu privește rolul lui Gofman în acea operațiune într-un mod pozitiv, dar există nuanțe de gri.

Susținătorii replică că acțiunea decisivă a lui Gofman nu înseamnă că nu își ia în considerare opțiunile, menționând din nou că a fost expus lumii mai largi a geopoliticii complexe în calitate de secretar militar al lui Netanyahu.

Mai mult, ei ar adăuga că unii șefi de spionaj au eșuat atunci când au analizat o problemă prea mult timp și au pierdut o fereastră cheie de oportunitate de a acționa.

Mai mulți șefi ai Mossadului și CIA au declarat că uneori singura modalitate de a reuși într-o misiune mai amplă și mai dificilă este de a încerca mai multe mișcări îndrăznețe, dintre care doar unele reușesc.

Dacă asta încerca Gofman să facă în calitate de comandant al Diviziei 210 și dacă a învățat din experiență, poate că va fi crescut în rafinament până când va prelua funcția de director al Mossad.

În cele din urmă, ceea ce are Gofman în avantaj este un palmares militar solid, sprijinul emfatic din partea prim-ministrului și dovezile că deține suficiente cantități de îndrăzneală și talent creativ pentru a obține unele succese.

Dacă aceste avantaje sunt suficiente pentru ca el să depășească lipsa de experiență organizațională în Mossad, experiența mai redusă în domeniul spionajului global, limba engleză mai slabă, experiența mai redusă în gestionarea unei organizații de această dimensiune și o posibilă tendință de a acționa prea spontan, va începe să se dezvolte în iunie, când va prelua conducerea.