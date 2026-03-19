Cum funcționează „Ochiul din cer” al Israelului. Mossad le dă de ales: trec de partea poporului sau mor

Rețeaua de informații „Ochiul în cer” a Israelului i-a permis să vizeze și să elimine mii de lideri ai dictaturii de la Teheran, a explicat armata israeliană miercuri, în speranța că aceste atacuri ar putea ajuta o revoltă populară.

După ce trei dintre cei mai înalți oficiali ai Teheranului au fost uciși în atacuri aeriene în ultimele 24 de ore, Forțele de Apărare Israeliene au primit instrucțiuni să ucidă orice oficial iranian de rang înalt care a fost pe radarul lor, a declarat ministrul Apărării, Israel Katz.

Tacticile israeliene devin, de asemenea, personale. Agenți ai Mossadului sună direct la unele dintre țintele lor și le avertizează să fie alături de poporul iranian sau să moară, potrivit The Wall Street Journal.

Un comandant superior al poliției iraniene a răspuns recent spunând: „Jur pe Coran că nu sunt dușmanul vostru”. De asemenea, el a implorat statul Israel să „vină să îi ajute” să răstoarne Republica Islamică, conform conținutului unui apel telefonic.

Avertismentul agentului Mossad către șeful poliției iraniene a fost clar.

„Știm totul despre tine. Ești pe lista noastră neagră și avem toate informațiile despre tine”, i-a spus agentul Mossad comandantului poliției din Farsi. „Te-am sunat să te avertizez dinainte că ar trebui să fii de partea poporului tău. Și dacă nu vei face asta, destinul tău va fi ca lider al tău [Ayatollah Ali Khamenei]. Mă auzi?”

După ce a distrus marea majoritate a sistemelor de apărare aeriană ale Iranului în timpul conflictului actual și al Războiului de 12 Zile de anul trecut, Israelul a menținut un sistem de supraveghere cu „Ochiul în cer”, capabil să urmărească ținte importante în tot Iranul, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF, Nadav Shoshani, într-un briefing de miercuri.

Este chiar sistemul pe care Israelul l-a desfășurat marți pentru a-l ucide pe Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, care a fost liderul de facto al țării, a spus Shasohani.

Împreună cu Larijani, Israelul a efectuat atacuri aeriene separate pentru a-i elimina pe liderul paramilitar Basij, generalul Gholam Reza Soleiman, și pe ministrul iranian al informațiilor, Esmaeil Khatib.

„După cum am demonstrat în ultimele trei săptămâni, avem informații importante despre depozitul liderilor iranieni”, a declarat Shoshani.

Israelul a lansat aproximativ 10.000 de bombe și rachete asupra a mii de ținte diferite ale regimului în Iran, inclusiv peste 2.200 legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, Basij și alte unități ale forțelor de securitate, potrivit IDF.

Documentele care detaliază atacurile Israelului arată un interes specific în decimarea forțelor de securitate iraniene și a liderilor acestora, care s-au aflat în spatele represiunii brutale asupra protestatarilor din ianuarie, soldată cu peste 7.000 de morți.

Ca parte a acestei campanii, IDF a vizat locuri unde se știa că se afla personal al regimului și chiar a folosit planul de rezervă al oficialilor iranieni împotriva lor, potrivit unei analize a documentelor realizate de Wall Street Journal.

Când IDF a descoperit că forțele de securitate se adunau pe stadionul Azadi din Teheran, ca parte a unui plan de a evita propriile birouri asediate, armata israeliană a așteptat ca arena să se umple înainte de a o bombarda, pe 5 martie, a relatat WSJ.

Atacul a fost printre cele mai sângeroase din război, ucigând sute de membri ai serviciilor de securitate internă și ai armatei iraniene.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că atacurile care vizează înalți oficiali iranieni ar crea condițiile „optime” pentru ca civilii să se revolte și să-și înlăture guvernul.

„Îi spun poporului iranian că momentul în care puteți ieși pentru libertate se apropie”, a spus el într-un comunicat săptămâna trecută. „Suntem alături de voi și vă ajutăm. Dar, în cele din urmă, depinde de voi.”

În ciuda apelurilor repetate ale lui Netanyahu la o revoltă, înalți oficiali israelieni le-ar fi spus diplomaților americani că protestatarii ar fi „masacrați” dacă ar ieși în stradă împotriva regimului, a susținut The Washington Post.

Trump a declarat, săptămâna trecută, că nu este încă momentul unor proteste populare. „Se spune că dacă cineva protestează, va fi ucis pe străzi”, a declarat el la Fox News. „Cred că acesta este un obstacol mare de depășit pentru oamenii care nu au arme”, a adăugat președintele.