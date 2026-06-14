Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică faptul că semnarea unui acord istoric cu Iranul va avea loc în câteva ore. Potrivit liderului de la Casa Albă, procesul a fost întârziat temporar de loviturile recente ale Israelului asupra Beirutului, informează agenția AFP.

Donald Trump a oferit detalii de ultimă oră într-o discuție telefonică cu un jurnalist de la publicația Axios. Președintele SUA a explicat că evenimentele din Liban au dat peste cap calendarul inițial al diplomației americane.

„Asta a dat totul peste cap. A întârziat semnarea cu câteva ore. Asta trebuia să aibă loc acum. De acum este prevăzut să aibă loc în câteva ore”, a declarat el într-o discuţie telefonică cu un jurnalist de la Axios.

Liderul de la Casa Albă, reproșuri dure la adresa lui Benjamin Netanyahu

Liderul de la Washington nu şi-a ascuns frustrarea cu privire la premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care a spus că l-ar fi mustrat direct în urma acțiunilor militare din Liban. „Eram furios. Nu are niciun pic de bun simţ. I-am spus asta”, a afirmat Trump.

Anterior acestei discuții, liderul republican şi-a exprimat regretul pe reţeaua sa Truth Social în legătură cu aceste lovituri israeliene efectuate duminică asupra periferiei sudice a Beirutului, bastionul grupării Hezbollah proiranian, acțiune soldată cu trei morţi.

„Atacul din această dimineaţă la Beirut nu ar fi trebuit să aibă loc, mai ales în această zi specială în care suntem atât de aproape de un acord de pace cu Iranul".

De cealaltă parte, Israelul a afirmat că a acţionat astfel ca ripostă directă la tiruri ale Hezbollah asupra teritoriului său din zona de nord. Totuși, președintele american a considerat că reacția Tel Aviv-ului a fost disproporționată în raport cu provocarea inițială.

„Israelul are dreptul să se apere împotriva ameninţărilor, dar atacul la care a reacţionat a fost de o amploare foarte limitată şi neînsemnat”, a apreciat preşedintele american în acest mesaj.

Bombardamentele din Liban au provocat deja reacții de neîncredere din partea oficialilor iranieni. Principalul negociator iranian acuzase anterior SUA, după aceste lovituri, că nu-şi respectă angajamentele, ceea ce riscă, potrivit lui, să compromită în mod serios convorbirile intense dintre Washington şi Teheran.

În ciuda acestor blocaje de ultim moment, Semnarea acestui acord ar deschide calea negocierilor asupra detaliilor tehnice, notează sursa citată.