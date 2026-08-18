Emisarul special al lui Donald Trum, Jared Kushner, le-a dat teroriștilor Hamas un ultimatum dur: dezarmarea sau SUA va ajuta Israelul să îi elimine complet, potrivit Fox News.

Emisarul special american Jared Kushner a transmis luni un ultimatum dur grupării Hamas, avertizând că gruparea teroristă trebuie să își onoreze angajamentele de dezarmare în Gaza sau se va confrunta cu o operațiune militară israeliană pentru a „termina treaba”.

Într-o declarație exclusivă pentru Trey Yingst, Kushner a detaliat, de asemenea, întâlnirile diplomatice cu miză mare din Egipt și Israel din ultimele 48 de ore, menite să promoveze foaia de parcurs pentru pacea în Gaza a președintelui Donald Trump, în timp ce luptele și dezacordurile dintre Israel și gruparea teroristă Hamas persistă.

Jared Kushner s-a întâlnit mai întâi cu Hamas la Cairo, împreună cu Comitetul Național, noul guvern palestinian tehnocratic care va prelua controlul.

Kushner a declarat că grupul și-a reafirmat angajamentul față de planul de pace în 20 de puncte al lui Trump și față de „foaia de parcurs în 15 puncte la care am lucrat cu ei în ultimele patru luni, prin care se angajează să renunțe la arme”.

„Timpul va spune dacă acest lucru va fi implementat”, a adăugat el, înainte de a afirma că Washingtonul consideră că ar putea fi „foarte aproape de a ști, iar noi facem multe progrese în încercarea de a ajunge la următorii pași”.

„Dacă nu își respectă acum angajamentul, toată lumea va vedea că nu sunt sinceri în ceea ce privește pacea, iar atunci Israelul va avea mult mai mult sprijin din partea SUA și a altora pentru a termina treaba în mod corespunzător”, i-a spus Kushner lui Yingst despre grupul militant.

Avertismentul din partea lui Jared Kushner a urmat rarei întâlniri față în față - doar a doua întâlnire cunoscută a lui Kushner cu grupul.

„Au spus toate lucrurile corecte, dar evident, este foarte, foarte greu să ai încredere, știți, într-o organizație teroristă care a comis aceste atrocități teribile”, a continuat Kushner. „Dar am avut o întâlnire foarte cordială și au spus toate lucrurile corecte, așa că le vom oferi o șansă să acționeze.

„Va trebui să se bazeze pe acțiuni și pași, și sper că va fi adevărat.”

Propunerea „Consiliului de Pace”, condusă de SUA, se concentrează pe un armistițiu etapizat, demilitarizarea Gazei, retragerea trupelor israeliene, o guvernare tehnocratică palestiniană și eforturi internaționale de reconstrucție.

Luni, Kushner a călătorit, de asemenea, la Ierusalim și Tel Aviv pentru a se întâlni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru discuții suplimentare, punctul central de blocaj rămânând calendarul de execuție al foii de parcurs.

Israelul cere demilitarizarea completă înainte de retragerea ulterioară sau de permiterea reconstrucției, în timp ce Hamas insistă că retragerea și dezarmarea trebuie să aibă loc în paralel.

Netanyahu, confruntându-se cu presiuni politice înaintea viitoarelor alegeri din Israel, pare precaut în ceea ce privește compromisurile etapizate.

În ciuda fricțiunilor, Kushner și-a exprimat optimismul după o sesiune de patru ore cu oficialii israelieni.

„Cred că astăzi am avut o întâlnire foarte, foarte bună”, a spus Kushner. „Cred că au existat unele preocupări valide pe care le-au ridicat și pe care am reușit să le abordăm și am reușit să trecem și peste unele dintre neînțelegerile și dezinformarea care au apărut pe această temă.”

Kushner a subliniat că sprijinul Washingtonului pentru reconstrucție rămâne legat de demilitarizare.

„Nu vom permite reconstruirea Gazei până când nu va avea loc demilitarizarea”, a avertizat Kushner. „De asemenea, nu vom restricționa dreptul Israelului de a se apăra dacă există amenințări iminente. Așa că a trebuit să clarificăm ce înseamnă asta.”

Schimbând un calendar clar, Kushner a subliniat urgența ca Hamas să depună armele.

„Am putea vedea progrese, știți, în doar 30 de zile”, a spus Kushner. „Sperăm că vom începe să scoatem unele dintre arme și, sperăm, știți, să umplem și unele dintre tuneluri în următoarele 60 până la 90 de zile.”

„Pentru Israel, credem că aceasta este o situație câștigătoare pentru toți, deoarece dacă Hamas va ceda armele și tunelurile de bunăvoie în următoarele 60 până la 90 de zile, aceasta ar însemna, evident, eliminarea unei amenințări uriașe la adresa securității Israelului, o realizare aproape de neconceput”, a adăugat el.

Conflictul - declanșat de atacul terorist al Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis aproape 1.200 de oameni în sudul Israelului și a luat ostatici peste 240 - durează de aproape trei ani.

„Israelul are o dorință puternică de a trăi în pace”, a declarat Kushner pentru Yingst.

„Au trecut prin trei ani de război. A fost foarte, foarte greu pentru țară, foarte greu pentru oameni. Cred că există multă emoție în Israel și în regiune.”

„Pe măsură ce călătoresc prin regiune, cred că oamenii s-au săturat de război. Cred că sunt pregătiți pentru ceva nou”, a continuat el. „Dar uneori e greu. Știi, cine va face primul pas și cum construiești încredere când există atât de puțină încredere care a fost acum erodată?”

Kushner și-a exprimat, de asemenea, încrederea în capacitatea președintelui Trump de a negocia un acord durabil.

„Vedem multe indicii pozitive, iar președintele Trump a mai realizat miracole în Orientul Mijlociu”, a spus Kushner. „Este foarte hotărât să continue să facă lucruri pe care nimeni nu le crede posibile.”