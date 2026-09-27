Regele Carol I a domnit între 10 mai 1866 și 27 septembrie 1914. Datele din Calendarul Gregorian sunt 22 mai 1866 și 10 octombrie 1914. Cum România funcționa după Calendarul Iulian, optăm pentru datele 10 mai și 27 septembrie. Regele lăsa în urmă o domnie de 48 ani, 4 luni și 17 zile. A fost proclamat Rege al României la 14 martie 1881 și încoronat pe 10 mai, același an. Din 1869, s-a căsătorit cu Principesa Elisabeta de Wied.A fost cea mai lungă perioadă pe care a avut-o la conducere un șef de stat în România. În 1906, la 40 de ani de domnie, s-a organizat Jubileul Regal.

După moartea doctorului Wilhelm Kremnitz în 1897, grija sănătății suveranului rămăsese pe celălalt medic competent, doctorul Mamulea. Ziua cand a murit Regele Carol I a venit pe neașteptate. De aceea, și versiunile privind această moarte sunt împărțite. G.T.Kirileanu, venerabilul bibliotecar al Palatului Regal, tânărul pe atunci IG Duca povestesc în însemnările lor detalii despre această zi neagră.

Din iunie 1914, de la faimosul Consiliu de Coroană, Regee Carol a suferit enorm. Pur și simplu, refuza să creadă că țara voia altceva decât el. Nu credea că politicienii cărora le-a adus independența îl acuzau voalat că nu ținea cu țara.

Nu putea să creadă că românii lui uitaseră vexațiunile Rusiei la Independență. Primise ce-i drept în iunie 1914, vizita Țarului la Constanța, dar parcă bătrânul rege nu s-ar fi îndreptat spre Antanta. Știa și el ce puternic era spionajul german ca și cel austro-ungar. Știa că economia, armata erau îndreptate spre Puterile Centrale.

IG Duca aflase încă din zorii zilei de 27 septembrie/10 octombrie vestea tristă că a murit Regele. Se știe că Regele fusese văzut plângând, bărbătește, dar plângând și privind cea mai înaltă decorație germană pe care o purta ca semn de înaltă apreciere. Era feldmareșal al armatei imperiale germane.Fusese avansat cu ocazia împlinirii a 70 de ani. În 1914, primise un grad militar superior și de la Armata Rusă.

Martorii spun că în seara anterioară, Regele fusese foarte bine dispus. Așadar, cum să fi suferit atât de mult încât în ziua următoare să fie declarat mort? Există mărturii că în acea seară, s-a odihnit alături de Regină. Apoi chiar au împărțit un pișcot. Noaptea târziu însă, brusc, i-a declarat Reginei că se sufocă. Moartea a fost una rapidă. Regele nu a stat în pat ca să sufere. Făcea plimbări zilnice ajutat de baston.

Au fost și voci care erau de părere că regele s-ar fi sinucis. Eu personal, la Radio România, am auzit la mai multe emisiuni dedicate veteranilor, cum veterani ai Primului Război Mondial și al celui de Al Doilea Război Mondial s-au exprimat că Regele Carol I s-ar fi sinucis. Poporul a știut că „Regele s-a prăpădit de inimă rea”. Evident, adevărul nu-l vom ști niciodată.

Când venise în România. Regele Carol a călătorit prin țară. A ales Sinaia și Curtea de Argeș de care spunea că sunt „loc de trăit și de murit”. Întrebat se pare de Kalinderu, omul său de încredere, care va conduce Domeniile Coroanei. de ce alege să facă un castel prea aproape de graniță. Carol a replicat. A spus că Sinaia și Peleșul vor fi în inima românilor, nu la marginea țării lor. Evident, visa la Ardeal, dar nu războindu-se cu Germania și Austro-Ungaria. Funeraliile sale au fost naționale cu doliu. De la Sinaia, pe calea ferată, trupul a ajuns la București. De aici, pe afet de tun a fost dus la gară, de unde procesiunea s-a îndreptat spre Curtea de Argeș. Regina Elisabeta îi va supraviețui aproape doi ani.

Pur și simplu, antantiștii din jurul Reginei Maria, devenită regină alături de regele Ferdinand la 11 octombrie 1914, jubilau. Sub fețele cernite se arăta credința că Regele Ferdinand nu va ține cu Puterile Centrale. Totuși, se pare că bătrânul Carol, Regele defunct și depus la Curtea de Argeș era conștient de ce avea să se întâmple. Anul 1916 arătase că doar idealurile nu fuseseră de ajuns ca să eliberezi Ardealul.

România era redusă teritorial la Moldova până în toamna lui 1918. Doar prăbușirea marilor imperii și „jocul rezultatelor” au făcut România Mare. Când Mackensen a intrat în București, filogermanii au jubilat. Mulți erau spionii Puterilor Centrale, dar oamenii cu judecată au înțeles supărările lui Carol I în ultimele luni de viață.