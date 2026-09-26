Călătorii care folosesc transportul public în București trebuie să țină cont sâmbătă, 26 septembrie, de modificări importante de traseu. Troleibuzul 73 și autobuzele 104, 116, 117, 123, 312 și 323 vor circula temporar pe rute diferite, în contextul restricțiilor de trafic instituite pe Bulevardul Mircea Vodă și Bulevardul Unirii.

Șapte linii de transport public din București vor avea traseele modificate sâmbătă, ca urmare a restricțiilor de circulație impuse în zona centrală a Capitalei. Schimbările vizează linia de troleibuz 73 și liniile de autobuz 104, 116, 117, 123, 312 și 323, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI). Măsurile sunt luate pe durata desfășurării evenimentului „BeHealthy Fitness Festival 2026”.

Circulația rutieră va fi restricționată între orele 7:00 și 18:00 pe Bulevardul Mircea Vodă, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Unirii și Pasajul Mărășești.

Un alt segment va fi închis temporar între orele 8:30 și 13:30. Este vorba despre Bulevardul Unirii, între Bulevardul Mircea Vodă și Strada Nerva Traian.

În aceste intervale, linia 73 va circula pe traseul obișnuit între terminalul „Piața de Gros” și intersecția Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii, în Piața Unirii. De aici, troleibuzele vor continua pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă și Bd. Corneliu Coposu, până la stația „Piața Sf. Vineri”. Sensul opus nu va fi modificat.

Autobuzele liniei 104 vor păstra traseul obișnuit între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Bd. Unirii/Str. Nerva Traian. Ulterior, în ambele sensuri, vor circula pe Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii și Splaiul Independenței, după care vor reveni pe traseul actual.

Linia 116 va circula normal între terminalul „CFR Progresul” și zona Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/Bd. I.C. Brătianu din Piața Unirii. Autobuzele vor continua apoi pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă și Bd. Corneliu Coposu, până la stația „Piața Sfânta Vineri”. Pe sensul de întoarcere nu sunt prevăzute modificări.

O rută asemănătoare va fi aplicată și liniei 117. Autobuzele vor circula între terminalul „Cartier Confort Urban” și zona Piața Unirii pe traseul de bază, iar apoi vor continua pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă și Bd. Corneliu Coposu, până la stația „Piața Sfânta Vineri”. Sensul opus rămâne neschimbat.

În cazul liniei 123, autobuzele vor circula pe traseul obișnuit între terminalul „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/Bd. Octavian Goga/Calea Dudești. De aici, traseul va fi modificat în ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii și Splaiul Independenței, după care autobuzele vor reveni pe ruta actuală.

Linia 312 va circula pe traseul de bază între terminalul „Bd. Alexandru Obregia” și intersecția Splaiul Unirii/Bd. Mărășești. De acolo, autobuzele vor continua pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă și Bd. Corneliu Coposu, apoi prin Piața Unirii până la stația „Piața Unirii 1”. Întoarcerea se va face pe Splaiul Unirii, după care vehiculele vor reveni pe traseul actual. Pe celălalt sens nu vor exista modificări.

Și linia 323 va avea temporar un traseu diferit. Autobuzele vor circula normal între terminalul „Zețarilor” și intersecția Bd. Mircea Vodă/Bd. Mărășești, după care vor continua pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir și Piața Unirii, până la stația „Piața Unirii 1”.

Pentru întoarcere, autobuzele vor circula pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești și Bd. Mircea Vodă, după care vor reintra pe traseul obișnuit.

TPBI recomandă călătorilor să verifice informațiile actualizate despre trasee și programele de circulație pe platforma maps.mo-bi.ro, în aplicația InfoTB sau pe site-ul stb.ro.