Locuitorii din orașul Pantelimon, județul Ilfov, au rămas sâmbătă fără alimentare cu apă, după ce colectorul principal de canalizare s-a surpat, iar autoritățile locale au declarat situație de urgență, potrivit unei postări de pe Facebook.

Incidentul afectează întreaga localitate, iar echipele de intervenție lucrează pentru remedierea avariei.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale și operatorul regional Apă Ilfov, furnizarea apei a fost sistată începând cu ora 14:00.

Inițial, reluarea serviciului era estimată pentru ora 17:00, însă compania a avertizat că durata intervenției ar putea fi prelungită din cauza complexității lucrărilor.

Problema a apărut după surparea colectorului principal de canalizare, o avarie care necesită intervenții de amploare pentru stabilizarea terenului și repararea infrastructurii subterane.

Situația a determinat convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, care a decis instituirea stării de urgență la nivel local pentru gestionarea rapidă a intervenției și limitarea efectelor asupra populației.

O astfel de avarie este considerată critică deoarece colectorul principal reprezintă una dintre cele mai importante componente ale rețelei de canalizare și poate influența funcționarea întregului sistem de alimentare și evacuare a apei.

Operatorul Apă Ilfov a anunțat că alimentarea cu apă a fost întreruptă în întreaga localitate Pantelimon pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Compania le recomandă locuitorilor să își asigure rezerve de apă pentru consum și uz casnic până la finalizarea intervenției. Totodată, operatorul precizează că termenul estimat pentru reluarea furnizării poate suferi modificări în funcție de evoluția lucrărilor.

În ultimii ani, în orașul Pantelimon au fost realizate mai multe investiții pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, inclusiv prin proiecte finanțate din fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De asemenea, în luna iunie, operatorul regional anunța finalizarea unor noi rețele de apă și canalizare pe mai multe străzi din localitate.

Avaria produsă sâmbătă arată însă că infrastructura existentă poate fi vulnerabilă în cazul unor incidente majore, iar astfel de intervenții necesită lucrări complexe și pot afecta temporar serviciile publice esențiale.

Echipele tehnice continuă lucrările pentru remedierea surpării și refacerea colectorului principal, iar autoritățile locale au transmis că vor informa populația pe măsură ce apar noi date privind reluarea alimentării cu apă.

Până la finalizarea intervenției, locuitorii din Pantelimon sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale ale Primăriei și ale operatorului Apă Ilfov pentru actualizări privind evoluția situației.