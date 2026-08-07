Prețurile alimentelor, la maximul ultimilor ani. Ce produse s-au scumpit cel mai mult

Prețurile alimentelor comercializate la nivel internațional au urcat în iulie 2026 la cel mai ridicat nivel din ianuarie 2023, potrivit indicelui Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Indicele FAO al prețurilor produselor alimentare a ajuns în luna iulie la 131,1 puncte, față de 130,3 puncte înregistrate în iunie, relatează The Guardian. Majorarea a venit în contextul în care prețurile mai multor produse agricole importante au crescut într-un interval de numai o lună.

FAO a indicat valurile de căldură printre factorii care afectează producția de grâu în mai multe state importante producătoare. Creșterea a fost alimentată de scumpirea cerealelor, zahărului și uleiurilor vegetale, pe fondul temperaturilor ridicate, al conflictelor și al problemelor care afectează exporturile.

În același timp, prețurile cerealelor au crescut cu 3,4% în iulie față de luna precedentă. În cazul grâului, avansul a fost și mai mare, de 5,8%.

Problemele persistente privind exporturile prin regiunea Mării Negre și deteriorarea infrastructurii folosite pentru transportul mărfurilor, după intensificarea atacurilor dintre Rusia și Ucraina, au contribuit la creșterea costurilor.

Indicele FAO urmărește lunar modificările de preț pentru un coș de produse alimentare tranzacționate pe piețele internaționale.

O majorare importantă a fost înregistrată și în cazul zahărului, al cărui preț a crescut cu 5,6% în luna iulie. FAO a pus evoluția pe seama îngrijorărilor provocate de condițiile meteorologice și de efectele unei „vremea persistentă caldă și uscată asupra randamentelor culturilor din Uniunea Europeană”, dar și de pagubele asociate fenomenului meteorologic El Niño, aflat într-o dezvoltare rapidă.

Un alt factor îl reprezintă noile reguli aplicate în Brazilia, care permit creșterea cantității de etanol adăugate în benzină. Măsura a dus la o cerere mai mare pentru materia primă utilizată în producerea combustibilului.

Și uleiurile vegetale s-au scumpit. Prețurile acestora au crescut cu 2%, pe fondul cererii ridicate din industria biodieselului din Indonezia și al majorării prețului petrolului.

Conflictul din Iran a avut, de asemenea, efecte asupra pieței alimentare în ultimele luni. Aproximativ o treime din producția de îngrășăminte tranzitează Strâmtoarea Ormuz, iar tensiunile din regiune au contribuit la presiunile asupra prețurilor.

Spre deosebire de celelalte categorii, carnea s-a ieftinit în luna iulie. Prețurile au coborât cu 2,8%, aceasta fiind prima scădere lunară consemnată de la începutul anului. Au fost înregistrate reduceri în cazul cărnii de pasăre, de porc și de vită.

Temperaturile ridicate din timpul verii au afectat însă ritmul de creștere al porcilor, ceea ce a oferit un anumit sprijin prețurilor, potrivit FAO.

Creșterea prețurilor internaționale la alimente se poate reflecta ulterior și în costurile suportate de consumatori, pe măsură ce furnizorii transferă cheltuielile mai mari în prețurile de vânzare. Efectele sunt mai grave în cazul populațiilor care se confruntă deja cu insecuritate alimentară severă.

Programul Alimentar Mondial al ONU a avertizat în această săptămână că aproximativ 50 de milioane de oameni ar putea ajunge în situație de foamete acută până la sfârșitul anului viitor, în contextul efectelor provocate de fenomenul meteorologic El Niño.