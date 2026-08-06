Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a înregistrat un avans modest în luna iunie comparativ cu luna mai, susținut în principal de creșterea vânzărilor de carburanți și de produse nealimentare. În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, comerțul cu amănuntul a continuat însă să înregistreze scăderi.

Potrivit INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără comerțul cu autovehicule și motociclete, a crescut în iunie cu 0,5% față de luna mai, ca serie brută.

Evoluția a fost susținută de majorarea vânzărilor de carburanți în magazinele specializate, care au urcat cu 6,6%, și de creșterea de 0,8% a vânzărilor de produse nealimentare.

În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 3,1%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comerțul cu amănuntul a înregistrat însă un recul de 1,2% față de luna precedentă.

Comparativ cu luna iunie a anului trecut, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% ca serie brută și cu 7,3% ca serie ajustată.

Declinul a fost influențat de reducerea vânzărilor de carburanți, care au coborât cu 8,6%, de scăderea vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun cu 6,3% și de diminuarea cu 4,1% a vânzărilor de produse nealimentare.

În perioada ianuarie-iunie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul s-a redus cu 5,6% față de primele șase luni din 2025, ca serie brută.

Cele mai mari scăderi au fost consemnate la produsele nealimentare, cu 7,3%, urmate de produsele alimentare, băuturile și tutunul, cu 4,2%, și de carburanți, cu 4%.

Și seria ajustată indică o evoluție negativă în prima jumătate a anului, cu un recul de 5,7% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.