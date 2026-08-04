Economie

Semnal de alarmă din economie. Costurile cresc accelerat în sectoare-cheie

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Semnal de alarmă din economie. Costurile cresc accelerat în sectoare-cheieSursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Prețurile producției industriale au continuat să crească în iunie, atât pe piața internă, cât și la export. Cele mai mari majorări au fost înregistrate în industria energetică și în prelucrarea țițeiului, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Prețurile din industrie au urcat cu 12,7% într-un singur an

Datele INS arată că prețurile producției industriale, calculate pentru piața internă și piața externă, au fost în iunie cu 0,8% mai mari decât în luna mai.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creșterea a ajuns la 12,7%, fiind mai accentuată pe piața internă (+14,29%) decât pe piața externă (+8,8%).

Energia și produsele petroliere au înregistrat cele mai mari scumpiri

Cele mai importante creșteri au fost consemnate în sectorul fabricării produselor de cocserie și al prelucrării țițeiului, unde prețurile au urcat cu 41,9% față de iunie 2025.

O evoluție puternică s-a înregistrat și în domeniul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, unde indicele a crescut cu 23,32%.

Energie electrică

Energie Electrică. Sursa foto Arhiva EVZ

Creșteri și în alte ramuri industriale

Potrivit INS, majorări importante au fost raportate și în:

-fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (+15,12%); -extracția petrolului brut și a gazelor naturale (+9,61%); -industria extractivă (+8,25%); -fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+9,07%).

În funcție de destinația producției, indicele prețurilor a crescut în iunie față de luna precedentă cu 1,01% în industria bunurilor intermediare, cu 0,99% în industria energetică și cu 0,75% în industria bunurilor de folosință îndelungată.

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