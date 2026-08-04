Debitul Dunării la intrarea în România va scădea la 1.350 de metri cubi pe secundă, sub minimul istoric înregistrat în 1985. Nivelul extrem de redus al fluviului afectează deja sistemul energetic, după oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă, iar autoritățile mențin starea de alertă la nivel național.

Potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va continua să scadă ușor până la 1.350 mc/s. Valoarea este inferioară minimului istoric de 1.400 mc/s, înregistrat în anul 1985, și de aproape trei ori mai mică decât media multianuală specifică lunii august, care este de 3.900 mc/s.

Hidrologii estimează că și în aval de Porțile de Fier debitele vor continua, în general, să scadă.

INHGA precizează că prognozele pentru secțiunea Cernavodă trebuie interpretate cu prudență, deoarece nivelul apei poate fi influențat de intervențiile aflate în desfășurare în zona confluenței Dunării cu brațul Bala.

Scopul acestor lucrări este reducerea efectelor produse de scăderea debitului și menținerea unui nivel suficient al apei în zona centralei nucleare.

Luni, Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că operațiunea de dislocare a stâncii Pârjoaia s-a încheiat cu succes, fiind îndepărtată o cantitate importantă de rocă.

Potrivit reprezentanților instituției, intervenția ar urma să contribuie la creșterea nivelului Dunării în zona Cernavodă cu aproximativ 10-12 centimetri.

Efectele secetei se resimt deja în sistemul energetic național. La 28 iulie, Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat din cauza debitului redus al Dunării.

Cele două reactoare ale centralei au o capacitate instalată de câte 700 MW fiecare și asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică dispecerizabilă a României, motiv pentru care evoluția nivelului fluviului este monitorizată permanent.

Pe fondul secetei severe și al reducerii producției de energie electrică, autoritățile au instituit, la sfârșitul săptămânii trecute, starea de alertă la nivel național pentru întreaga lună august.

Măsura a fost adoptată din cauza debitelor foarte scăzute înregistrate pe râuri și pe fluviul Dunărea, care afectează atât producția de energie, cât și resursele de apă.