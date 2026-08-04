Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind noile reguli referitoare la declarațiile de avere și de interese, după introducerea mai multor amendamente susținute de PSD și AUR. Printre cele mai controversate modificări se numără obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și de către persoanele care trăiesc cu demnitari fără a fi căsătorite, precum și un amendament care vizează încetarea mandatelor unor aleși locali declarați incompatibili sau aflați în conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Proiectul, inițiat de PNL și considerat un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost adoptat de deputați cu voturile PSD, AUR și ale altor formațiuni din opoziție. PNL și USR nu au susținut forma finală, motivând că unele amendamente ar încălca principiul neretroactivității legii.

La propunerea AUR, deputații au aprobat un amendament prin care obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese este extinsă și asupra persoanelor care au relații asemănătoare celor dintre soți cu demnitarii, chiar dacă relația nu este oficializată prin căsătorie.

„Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu Președintele României, deputații, senatorii, prim-ministrul, membrii Guvernului (…) are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese”, se arată în amendamentul adoptat.

Potrivit inițiatorilor, modificarea urmărește creșterea transparenței privind averile persoanelor apropiate demnitarilor. În timpul dezbaterilor din Comisia juridică, reprezentanții AUR au susținut că măsura este necesară pentru ca opinia publică să poată cunoaște averile persoanelor care trăiesc în concubinaj cu demnitari.

De cealaltă parte, deputatul USR Radu Mihaiu a criticat amendamentul și a afirmat că legea ar putea deveni una a „amantelor”.

Deputații au adoptat și un amendament susținut de PSD care stabilește încetarea mandatului persoanelor aflate deja în funcții publice dacă, înainte de intrarea în vigoare a noii legi, au fost declarate definitiv incompatibile sau în conflict de interese, iar perioada interdicției de trei ani nu a expirat.

„Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege (…) le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede textul adoptat.

PNL și USR au susținut că această prevedere produce efecte retroactive și riscă să fie declarată neconstituțională. Potrivit celor două formațiuni, amendamentul ar putea avea consecințe inclusiv asupra unor primari aflați deja în funcție, printre care și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Proiectul introduce și obligația depunerii unei declarații de interese financiare pentru demnitari și persoanele care exercită funcții publice de autoritate.

Documentul va cuprinde informații privind cadouri și servicii cu o valoare mai mare de 500 de euro, bunuri și sume de peste 5.000 de euro, inclusiv criptomonede, precum și contracte încheiate anterior cu statul.

Declarațiile vor fi generate prin platforma electronică e-DAI și vor fi publicate de Agenția Națională de Integritate în cel mult 60 de zile. Acestea vor rămâne disponibile pe site-ul ANI timp de cinci ani, în timp ce declarațiile de avere vor fi accesibile doar persoanelor autorizate și vor fi arhivate timp de șapte ani.

În cazul terenurilor, clădirilor și autovehiculelor, documentele publice nu vor indica valoarea exactă a bunurilor, ci doar intervalele valorice în care acestea se încadrează.

Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat anterior că Guvernul susține menținerea obligației de publicare a declarațiilor de avere, arătând că transparența reprezintă unul dintre obiectivele proiectului inclus în PNRR.

Bolojan a afirmat că modificarea prin care declarațiile nu ar mai fi fost publicate pe site-urile instituțiilor a apărut în urma unui amendament formulat de UDMR și preluat în timpul consultărilor politice.

După votul din Camera Deputaților, proiectul de lege urmează să fie dezbătut și supus votului final în Senat.