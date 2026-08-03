Comisia Juridică din cadrul Camerei Deputaților a adoptat astăzi un pachet de amendamente depuse de social-democrați la Legea privind Agenția Națională de Integritate. Inițiativa legislativă aparține inițial unor parlamentari de la PNL și USR, însă forma finală votată în comisie a suferit modificări substanțiale prin propunerile venite din partea PSD. În cadrul votului desfășurat în Comisia Juridică, reprezentanții PNL au ales să se abțină, în timp ce deputații USR au votat împotriva modificărilor aduse.

Schimbările aduse textului legislativ privesc modul în care sunt sancționate conflictele de interese și stările de incompatibilitate constatate în mod definitiv la persoanele care ocupă funcții publice.

Sancțiunile aplicabile aleșilor sau demnitarilor care încalcă regimul juridic al incompatibilităților au fost redefinite în primul amendament adoptat de deputații din Comisia Juridică.

„La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat în mod definitiv că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității, funcției sau activității respective în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni””, este primul amendament PSD care a trecut la votul Comisiei Juridice.

A doua modificare importantă votată în cadrul comisiei stabilește cadrul exact în care operează interdicția de a mai deține o funcție publică sau eligibilă după o decizie definitivă.

„Persoana prevăzută la alin. 1 are interdicția de a mai ocupa o funcție sau demnitate publică ori eligibilă, dintre cele prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de pană la 3 ani, care operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, moment de la care este decăzută din funcție”, se precizează într-un alt amendament PSD.

Noile reglementări introduse în proiectul de lege au un impact direct asupra situației administrative a primarului Timișoarei. Aplicarea noilor prevederi ar putea duce la încetarea de drept a mandatului liderului USR la scurt timp după promulgarea actului normativ.

Comisia a aprobat o prevedere tranzitorie care vizează cazurile deja stabilite definitiv până la intrarea în vigoare a noii legi.

„Persoanelor față de care care, până la data intrării în vigoare a prezentei, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflictul de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, conform amendamentului depus de PSD la Legea ANI.

Proiectul modificat reglementează totodată și cazurile în care deciziile finale de incompatibilitate sau conflict de interese vor fi pronunțate ulterior intrării în vigoare a noilor prevederi legale.

„Persoanelor față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, după caz”, este un alt amendament depus de PSD la Legea ANI.

Votul dat astăzi de Comisia Juridică reprezintă doar prima etapă din parcursul parlamentar al proiectului de modificare a Legii ANI. Camera Deputaților dezbate proiectul în calitate de primă Cameră sesizată.

Decizia finală asupra textului legislativ și a amendamentelor adoptate va fi luată de Senat, care este forul decizional în acest caz.