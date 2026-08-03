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Dronă prăbușită pe o plajă de la Marea Neagră. Trei morți și 13 răniți după explozie

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Dronă prăbușită pe o plajă de la Marea Neagră. Trei morți și 13 răniți după explozieplaja / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O dronă s-a prăbușit luni pe o plajă din apropierea stațiunii Gelendjik, de la Marea Neagră, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 13, potrivit informațiilor publicate de Nexta și confirmărilor parțiale oferite de autoritățile locale, potrivit The Sun.

Incidentul s-a produs într-o zonă frecventată de turiști, iar momentul prăbușirii a fost surprins de un turist aflat pe o altă porțiune a plajei. Imaginile distribuite pe rețeaua X surprind zgomote puternice, atribuite sistemelor de apărare antiaeriană, urmate de panică în rândul persoanelor aflate pe litoral.

Autoritățile ruse confirmă existența victimelor

Plaja unde s-a produs incidentul este situată în nord-estul Mării Negre, în apropierea orașului Gelendjik, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice de pe litoralul rusesc.

Autoritățile locale au confirmat că explozia s-a soldat cu victime, însă nu au anunțat producerea unor pagube materiale semnificative. Până în acest moment, nu au fost prezentate informații oficiale privind identitatea victimelor sau circumstanțele exacte în care drona a ajuns pe plajă.

Înregistrarea video publicată online arată momentele de după impact, în timp ce turiștii încearcă să se adăpostească.

Atacurile cu drone continuă în mai multe regiuni din Rusia

Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor cu drone asupra teritoriului rus. Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în noaptea de duminică spre luni, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 131 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale Federației Ruse, precum și deasupra Crimeii și a Mării Negre.

Tot în cursul nopții, în regiunea Vladimir, un atac a lovit un depozit aparținând companiei Wildberries, iar trei persoane au fost rănite, potrivit autorităților ruse.

În regiunea Belgorod, un alt atac a vizat o clădire a unei universități tehnologice, unde, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, erau dezvoltate și testate drone.

Contextul conflictului

Atacurile cu drone au devenit tot mai frecvente în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, ambele părți folosind astfel de aparate pentru lovirea unor obiective aflate la distanță de linia frontului.

Incidentul de pe plaja din Gelendjik evidențiază faptul că zonele turistice pot fi afectate de evoluția conflictului, în condițiile în care operațiunile aeriene și sistemele de apărare antiaeriană continuă să fie active în apropierea litoralului Mării Negre.

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